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В Петербурге завершились съемки фильма о режиссере Павле Клушанцеве — пионере научной фантастики в кино и «крестном отце» «Звездных войн»

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Советский кинорежиссер, сценарист и оператор совмещал в своем творчестве научпоп и научную фантастику, став родоначальником этого жанра в мировом кинематографе. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Джорджа Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. Художественный полный метр «Планета» лауреата «Кинотавра» Михаила Архипова — об истории создания Павлом Клушанцевым фантастического фильма «Планета бурь» и эпохе покорителей космоса.

Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»

Картина Павла Клушанцева «Планета бурь» об экспедиции на Венеру вышла в 1961 году — через два дня после полета Юрия Гагарина в космос. Специально для съемок этого фильма режиссер разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида, летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство.

Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании «АРТЛАЙТ»

Творческое наследие Павла Клушанцева интересует режиссера Михаила Архипова уже давно. В этом году он заканчивает работу над документальным фильмом «Кабинет Клушанцева», все наработки которого будут использованы в «Планете». Картина, съемки которой проходили в Петербурге, Ленинградской области и северной Африке — здесь снимали космические пейзажи, — станет не просто фильмом о фильме, а производственной драмой, рассказывающей об эпохе покорителей космоса. Роль легендарного режиссера (в фильме его зовут Николай Беренцев) исполнит актер Сергей Гилев («Актрисы», «Фишер», «Чики»). Также в главных ролях будут Дарья Мельникова («Король и Шут», «Папины дочки») и Денис Ясик («Хиромант»).

Синопсис к фильму «Планета»:

Август 1960 года. Режиссер Николай Беренцев (именно так зовут главного героя, прототипом которого является Павел Клушанцев) работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. В павильоне начинается строительство грандиозных декораций. Беренцев сам разрабатывает макеты планет и космического корабля, придумывает специальные приспособления для комбинированных съемок. Пытается представить и визуализировать то, что никто никогда не видел — жизнь на других планетах. Он верит, что фантазия должна бежать впереди науки, но сталкивается со скепсисом коллег и научного сообщества. В конце концов, он и сам начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям, к чему эти мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем. 

Все сомнения разрешает историческое событие — советский гражданин Юрий Гагарин преодолел земное притяжение! Больше нет времени для сомнений, прогресс не остановить. Съемки начинаются!

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