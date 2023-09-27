Синопсис к фильму «Планета»:

Август 1960 года. Режиссер Николай Беренцев (именно так зовут главного героя, прототипом которого является Павел Клушанцев) работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. В павильоне начинается строительство грандиозных декораций. Беренцев сам разрабатывает макеты планет и космического корабля, придумывает специальные приспособления для комбинированных съемок. Пытается представить и визуализировать то, что никто никогда не видел — жизнь на других планетах. Он верит, что фантазия должна бежать впереди науки, но сталкивается со скепсисом коллег и научного сообщества. В конце концов, он и сам начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям, к чему эти мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем.

Все сомнения разрешает историческое событие — советский гражданин Юрий Гагарин преодолел земное притяжение! Больше нет времени для сомнений, прогресс не остановить. Съемки начинаются!