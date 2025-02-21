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Кино и сериалы

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«Нулевой день» с Робертом Де Ниро, оскаровский фаворит «Бруталист» и «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым: что смотреть дома на этой неделе

А также спортивно-семейный сериал Pixar «Победа или поражение», новый сезон вестерна «1923» и ретроэкшн про советских полярников с Глебом Калюжным в касте «Челюскин. Первые» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Grand Electric, Netflix, Panoramic Media Co, Prologue Entertainment, 2025

Сериал «Нулевой день» / Zero Day, премьера (18+)

Политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли — он играет бывшего президента США, который вместе с командой опытных специалистов расследует самую масштабную в истории страны кибератаку.

Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Оставленные»), в касте — Джесси Племонс («Падение империи»), Лиззи Каплан («Касл-Рок») и Конни Бриттон («Белый лотос»).

C 20 февраля, Netflix

Pixar Animation Studios, Talecraft Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2025

Сериал «Победа или поражение» / Win or Lose, премьера (12+)

Проект, который должен был стать первым мультсериалом в истории Pixar, однако его выход перенесли с конца прошлого года, заменив на «Студию сновидений». Это история школьной футбольной команды, которая готовится к важным соревнованиям — причем каждый эпизод показан глазами одного из участников.

C 19 февраля, Disney+

Арт Пикчерс Вижн, Art Pictures Vision, Институт развития интернета, 2025

Сериал «Челюскин. Первые», премьера (18+)

Экранизация драматичной истории советских полярников (во главе с Отто Шмидтом) с судна «Челюскин», затертых льдами на Северном морском пути в середине 1930-х. Масштабный проект снял Степан Коршунов (сериал «За полчаса до весны»), в касте — Глеб Калюжный, Кирилл Кяро, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и другие.

С 20 февраля, Wink

«Централ Партнершип», Okko, ZOOM Production прокатчик — «Централ Партнершип», 2024

Фильм «Последний ронин» (18+)

Герой-одиночка по прозвищу Ронин (Юрий Колокольников) путешествует по постапокалиптическим пустошам. Однако его жизнь меняется, когда он встречает девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) — вместе им предстоит найти ее дом.

Также в касте Тихон Жизневский и Даниил Воробьев, режиссер — Макс Шишкин, для которого «Последний ронин» стал дебютом в полнометражном формате.

С 18 февраля, Okko

101 Studios, Bosque Ranch Productions, MTV Entertainment Studios, 2025

Сериал «1923» / 1923, 2 сезон (18+)

Вселенная сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана расширилась — и тем самым подтвердила тезис, что проект сделан по законам классического большого романа. «1923» — приквел драмы, в котором идет речь о старшем поколении семьи Дантон. Владельцы ранчо Джейкоб (Харрисон Форд) и Кара (Хелен Миррен) пытаются выжить, несмотря ни на что, во времена Великой депрессии — теперь и во втором сезоне.

C 23 февраля, Paramount+

Brookstreet Pictures, Kaplan Morrison, Intake Films, 2025

Фильм «Бруталист» / The Brutalist (18+)

Один из главных фаворитов «Оскара» (10 номинаций!) этого года вышел в онлайне — драма о венгерском архитекторе Ласло Тоте в исполнении Эдриана Броуди уже получила три «Золотых глобуса», приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале и четыре премии BAFTA. После Второй мировой главный герой перебирается в США, где оказывается закован между сложными бытовыми проблемами и зависимостью от запрещенных веществ. Кроме Броуди в касте Гай Пирс («Помни») и Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»). За режиссуру отвечает Брэйди Корбе, автор «Детства лидера» и «Вокс люкс».

С 18 февраля, Apple TV, Prime Video

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Hypnotic, NBC Universal Television, Open 4 Business Productions, 2025

Сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» / Suits L.A., премьера (16+)

Спин-офф популярного юридического процедурала, в котором действие переносится в Калифорнию. Сценарий писал бессменный автор оригинала Аарон Корш, а главные роли сыграли Стивен Амелл («Стрела»), Брайан Грингберг («Невидимый стрелок»), Джош Макдермитт («Безумцы») и Лекс Скотт Дэвис («Всем встать»).

С 23 февраля, NBC

Dark Chocolate Bunny, Minnesota Logging Company, Universal Television, 2025

Сериал «Садовое общество Гросс-Пойнта» / Grosse Pointe Garden Society, премьера (18+)

Детектив о четырех членах садоводческого клуба, замешанных в убийстве — закопав тело на участке, они вынуждены сохранять благопристойный вид, но правда может вскрыться со дня на день.

В касте — Мелисса Фумеро («Велма»), Аннасофия Робб («Ребел-Ридж»), Бен Раппапорт («Озарк») и Эйджа Наоми Кинг («Уроки химии»).

C 23 февраля, NBC

The Story Collective, Matriarch Productions, Water & Power Productions, 2025

Сериал «Тысяча ударов» / A Thousand Blows, премьера (18+)

Криминальная драма в декорациях викторианской Англии — в центре внимания история двух друзей, приехавших с Ямайки искать счастья и богатства: они сразу же оказываются в водовороте темных дел и подпольных боксерских поединков.

В шоу снялись Малачи Кирби («Корни»), Стивен Грэм («Большой куш») и Эрин Доэрти («Корона»).

С 21 февраля, Disney+

Apple TV+, 2025

Сериал «На поверхности» / Surface, 2 сезон (18+)

Триллер про потерю памяти со стандартным для таких проектов ходом. После черепно-мозговой травмы Софи (Гугу Эмбата-Ро) не может вспомнить свое прошлое. Муж и друзья рассказывают ей, что было с ней раньше, но Софи начинает сомневаться, что это правда.

Сценарий написала Вероника Уэст («Меломанка»), а снял проект Сэм Миллер, помогавший Михаэле Коэн делать сериал «Я могу уничтожить тебя».

С 21 февраля, Apple TV+

Amazon Studios, Blackjack Films Inc., Paramount Television, 2025

Сериал «Джек Ричер» / Reacher, 3 сезон (18+)

Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — например, в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека — у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою.

Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).

С 20 февраля, Prime Video

Гринвич Продакшн, Институт развития интернета, 2025

Сериал «Ополченский романс», премьера (18+)

Военная драма, снятая по рассказам Захара Прилепина. В центре событий — журналист Алексей (Андрей Назимов, «Воскресенский», «Неверные»), приехавший на Донбасс за фактурными репортажами в надежде потом получить работу за границей. Но на месте жизнь оказывается в разы сложнее, чем он представлял.

Проект стал дебютом для оператора Олега Лукичева, в касте — Виталий Кищенко («Сердце пармы»), Владимир Стеклов («Нулевой пациент») и Алексей Вертков («Доктор Лиза»).

С 18 февраля, Premiere

Extension 765, The Spectral Spirit Company, 2025

Фильм «Присутствие» / Presence (18+)

Экспериментальный психологический хоррор Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Одиннадцать друзей Оушена», «Больница Никербокер»), снятый глазами призрака — таинственное существо наблюдает за въездом в дом новой семьи, хранящей свои печальные секреты.

В фильме снялись Люси Лью («Убить Билла»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы») и Крис Салливан («Очень странные дела»). К слову, оператором выступил сам Содерберг — критики высоко оценили виртуозное владение камерой.

С 19 февраля, «Кинопоиск», Okko

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Рубрика:
Что смотреть дома

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