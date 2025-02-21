«Нулевой день» с Робертом Де Ниро, оскаровский фаворит «Бруталист» и «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Последний ронин» (18+)

Герой-одиночка по прозвищу Ронин (Юрий Колокольников) путешествует по постапокалиптическим пустошам. Однако его жизнь меняется, когда он встречает девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) — вместе им предстоит найти ее дом.

Также в касте Тихон Жизневский и Даниил Воробьев, режиссер — Макс Шишкин, для которого «Последний ронин» стал дебютом в полнометражном формате.

С 18 февраля, Okko