«Анора» и «Сегун» забрали главные призы премии Гильдии сценаристов США

Лента «Мальчишки из «Никеля»» РаМелла Росса и Джослин Барнс победила в категории лучший адаптированный сценарий. Награду за лучший документальный сценарий присудили фильму «Джим Хенсон: Человек-идея».

Комедия «Хитрости» получила 2 приза: за лучший комедийный сериал и эпизод. «Пингвин» (спин-офф «Бэтмена») назван лучшим мини-сериалом. Еще жюри посмертно почтила память режиссера-авангардиста Дэвида Линча , скончавшегося 16 января. Награду ему вручили за несколько недель до смерти.

Ранее мы писали, что съемки нового сезона сериала «Сегун» начнутся осенью. Шоураннер проекта Джастин Маркс пообещал зрителям сюрпризы уже в первой серии.