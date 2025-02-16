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Кино и сериалы

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«Анора» и «Сегун» забрали главные призы премии Гильдии сценаристов США

Картина Шона Бейкера получила награду за лучший оригинальный сценарий. Исторический эпос про Японию стал главным триумфатором среди сериалов, завоевав три награды: за лучший драматический сериал, лучший новый сериал и лучший эпизод.

Cre Film, FilmNation Entertainment, 2024

Лента «Мальчишки из «Никеля»» РаМелла Росса и Джослин Барнс победила в категории лучший адаптированный сценарий. Награду за лучший документальный сценарий присудили фильму «Джим Хенсон: Человек-идея».

Комедия «Хитрости» получила 2 приза: за лучший комедийный сериал и эпизод. «Пингвин» (спин-офф «Бэтмена») назван лучшим мини-сериалом. Еще жюри посмертно почтила память режиссера-авангардиста Дэвида Линча , скончавшегося 16 января. Награду ему вручили за несколько недель до смерти.

Ранее мы писали, что съемки нового сезона сериала «Сегун» начнутся осенью. Шоураннер проекта Джастин Маркс пообещал зрителям сюрпризы уже в первой серии.

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