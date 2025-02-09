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Кино и сериалы

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Съемки нового сезона сериала «Сегун» начнутся осенью

Шоураннер проекта Джастин Маркс пообещал зрителям сюрпризы уже в первой серии. Сценарий уже готов, сейчас команда подыскивает локации и готовится к началу съемок.

Rokas Tenys / Shutterstock.com

Маркс также уточнил, что в новом сезоне будет 10 серий. «У нас закончилась сценарная комната. Мы написали сюжет для 10 серий и уже придумали финал. Теперь мы можем думать о том, как это снимать. Все уже в восторге от материла», — поделился он в интервью журналистам Deadline на премии Critics Choice 2025.

Съемки также подтвердил исполнитель главной роли и продюсер сериала Хироюки Санада. «Мы планируем начать осенью этого года, и команда сценаристов сейчас усердно работает. Половина актеров из первого сезона останется, а другую половину составят новые лица. Сейчас мы подбираем лучшую съемочную группу для нового сезона, так что я очень жду начала работы», — рассказал он Variety на вручении премии AARP Movies for Grownups.

Считаем это поводом посмотреть историческую драму о дележке власти в Японии 17 века, если еще нет! Журналист Алексей Нимандов рассказывает, почему «Сегун» уникален и заслужил множество наград.

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