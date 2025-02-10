Режиссер Василий Бархатов экранизирует роман Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.»

По сюжету в будущем люди могут сохранить сознание даже после смерти тела, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и тем самым обрести бессмертие. Но за это нужно заплатить огромные деньги. Самые влиятельные люди планеты уже сделали выбор, но настоящие властители мира остаются в тени.

Сценарий к сериалу вместе с Василием Бархатовым писала Анна Борисова («С нуля»). «Плюс Студия» работает над сериалом в партнерстве с Gala production. В 2025 году стартует предпродакшн сериала, в том числе разработка компьютерной графики.

«В этом проекте будет много графики, и мы не исключаем использование искусственного интеллекта, который постепенно становится еще одним инструментом для создания визуала у художников и визионеров. Более того, это вполне в духе миров Пелевина», — комментирует генеральный продюсер Gala production Галина Стрижевская.

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