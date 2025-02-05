Любовь Аркус представит фильм «Кто тебя победил никто» и ответит на вопросы в рамках «Сеанс»-уикенда в «лекторий’порту»

8 и 9 февраля «лекторий’порт» станет площадкой для «Сеанс»-уикенда. Вход свободный по предварительной регистрации.

В субботу, 8 февраля, пройдет презентация нового выпуска «Сеанс№ 88. В плену у сказки». Главный редактор журнала Василий Степанов вместе с авторами обсудят, почему сказка сегодня повсюду: от блокбастеров до камерного авторского кино. В этот же день состоится День открытых дверей Школы «Сеанс»: организаторы и преподаватели расскажут, чему учат будущих кинокритиков и сценаристов, а студенты первого набора поделятся впечатлениями от курса.

Завершится уикенд 9 февраля показом и обсуждением биографической картины об актрисе Алле Демидовой «Кто тебя победил никто» с режиссером Любовью Аркус.

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