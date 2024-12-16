«Сеанс» открывает набор на второй курс школы сценаристов и кураторов. Обучать мастерству будут Аркус, Марголит и Лурье

В основе мастерской — «принцип параллельности и взаимообусловленности». Семантику каждого десятилетия студенты изучают на параллельных лекциях по политической истории, искусствознанию, литературе, театру и киноведению. «Мы хотим собрать цельную картину мира и человека ХХ века — зеркалом которого стал кинематограф», — комментирует Аркус.
Школа «Сеанса» работает в онлайн-формате второй год, готовит «сценаристов и кураторов, тех, кто говорит и пишет о кино и для кино»
Программа лекций и семинаров рассчитана на два года. Первый год — базовый, второй посвятят специализации, работе с индивидуальными мастерами, практическим занятиям и мастер-классам ведущих кинодраматургов, режиссеров, редакторов кино, кураторов фестивалей, выставок и других инфраструктурных кинопроектов. Последний семестр полностью посвящен завершению проекта под кураторством приглашенного специалиста. Среди преподавателей заявлены Юрий Сапрыкин, Лев Лурье, Кира Долинина, Евгений Марголит, Василий Степанов, Любовь Аркус, Алексей Гусев, Алина Рослякова, Сергей Коретко, Мария Григорьева, Елена Грачева, Михаил Щукин, Елена Горфункель и Сергей Зенкин.
Основатель журнала и школы «Сеанс»:
Сумма знаний сама по себе — мертвая вещь. Даже детально изучив историю кино, посмотрев все фильмы и прочитав профильные книги, можно так и не сформировать картину мира и мировоззрение. Ведь история кино не существует вне контекста — истории культуры и искусств, политической истории, истории самосознания общества. Нужно уметь строить связи и интерпретировать полученную информацию. Этому мы стараемся учить наших студентов. В ходе семинаров и лекций формируется животворящая среда заинтересованных людей, которая сама по себе даже важнее предметов. Я наблюдаю это своими глазами на примере первого потока учеников, уже реализующих свои идеи совместными усилиями, и жду не менее активных ребят в новом наборе.
Первые собеседования стартуют 21 декабря, при этом прием заявок завершается уже 15 февраля. Начало занятий — 10 марта 2025 года.
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