«Сеанс» открывает набор на второй курс школы сценаристов и кураторов. Обучать мастерству будут Аркус, Марголит и Лурье

Школа «Сеанса» работает в онлайн-формате второй год, готовит «сценаристов и кураторов, тех, кто говорит и пишет о кино и для кино»

Программа лекций и семинаров рассчитана на два года. Первый год — базовый, второй посвятят специализации, работе с индивидуальными мастерами, практическим занятиям и мастер-классам ведущих кинодраматургов, режиссеров, редакторов кино, кураторов фестивалей, выставок и других инфраструктурных кинопроектов. Последний семестр полностью посвящен завершению проекта под кураторством приглашенного специалиста. Среди преподавателей заявлены Юрий Сапрыкин, Лев Лурье, Кира Долинина, Евгений Марголит, Василий Степанов, Любовь Аркус, Алексей Гусев, Алина Рослякова, Сергей Коретко, Мария Григорьева, Елена Грачева, Михаил Щукин, Елена Горфункель и Сергей Зенкин.