Эксклюзив Собака.ru: смотрим свежие кадры из драмеди «Ганди молчал по субботам» со сверхновой звездой кино Марком Эйдельштейном

Сюжет одной из самых ожидаемых картин 2025 расскажет о 16-летнем Моте, который в знак протеста приводит домой бездомной и заявляет, что с этого момента будет с ней жить. Это история о том, что настоящий дом — это далеко не только крыша над головой, но и человек рядом, способный услышать.