Эксклюзив Собака.ru: смотрим свежие кадры из драмеди «Ганди молчал по субботам» со сверхновой звездой кино Марком Эйдельштейном

Актер прошел долгий кастинг и обогнал более 200 (!) кандидатов на главную роль Мота — подростка, переживающего личный апокалипсис, когда его отец бросает семью и уходит из дома. Фильм, снятый в декорациях летнего Петербурга (на Васильевском, Петроградском островах и легендарных дворах!), основан на одноименной пьесе драматурга и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасии Букреевой.
Сюжет одной из самых ожидаемых картин 2025 расскажет о 16-летнем Моте, который в знак протеста приводит домой бездомной и заявляет, что с этого момента будет с ней жить. Это история о том, что настоящий дом — это далеко не только крыша над головой, но и человек рядом, способный услышать.
У «Ганди молчал по субботам» поистине звездный каст! Помимо Марка Эйдельштейна, который «звонил среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями» режиссеру Юрию Зайцеву, в касте также Дарья Екамасова (уже дважды киномать Эйдельштейна!), Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая, Екатерина Суворова, Денис Пропалов, Всеволод Цурило, Алина Воскресенская, Олег Гаркуша, Артем Крылов, Артемий Крылов, Андрей Благословленский. Фильм станет полнометражным дебютом режиссера Юрия Зайцева, короткометражка которого «Материя» чуть не выиграла на ММКФ 2018 года. Совместно с Анастасией Букреевой над сценарием работали Юрий Зайцев и Лиза Цыганова. А за картинку отвечает оператор-постановщик Федор Градобоев. Продюсирует фильм Федор Бондарчук. Производство: «Ленфильм» при поддержке «Кинопрайма».
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