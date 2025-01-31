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Кино и сериалы

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Сиквел «Моаны», комедия с Риз Уизерспун и Елизавета Боярская в драме «110»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение суперуспешного мультфильма «Моана», комедия «Вы сердечно приглашены» с Уиллом Феррелом и Риз Уизерспун, драма «110» с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой, а также Тимофей Трибунцев в «Дорогом родственнике» и «Подслушано в Рыбинске» и новый (анимационный!) «Человек-паук» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Walt Disney Pictures, 2025

Фильм «Моана 2» / Moana 2 (18+)

Продолжение популярного мультфильма 2016 года о дочке полинезийского вождя Моане, у которой особые отношения с водной стихией. После событий первой части девочка исследует острова рядом со своим в надежде найти другие мистически связанные с океаном народы. Древнее пророчество гласит, что ей вместе с командой друзей нужно поднять из-под воды затонувший архипелаг и победить злую богиню Матанги — иначе ее народ погибнет.

В касте удалось сохранить основных звезд: Аулии Кравальо и Дуэйна Джонсона, а вот режиссеры сменились — сиквел сняли Дэвид Деррик-мл., Джейсон Хэнд и Дэна Леду Миллер.

C 28 января, Apple TV

СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, 2025

Фильм «110» (18+)

Дебютная драма выпускника мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ — Ильи Михеева. В название фильма с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой (дочь Евгения Цыганова) вынесена 110 статья Уголовного кодекса — доведение до самоубийства. В элитном петербургском лицее старшеклассница кончает с собой. Ее смерть переживают спокойно все, кроме Алисы. Девочка замолкает от вины, которую не может разделить ни с кем, даже со своей мамой.

На фестивале «Зимний» картина была отмечена призами за лучшую женскую роль (Цыгановой) и визуальное решение.

С 31 января, Okko

Amazon Studios, Gloria Sanchez Productions, Hello Sunshine, Stoller Global Solutions, 2025

Фильм «Вы сердечно приглашены» / You're Cordially Invited, премьера (18+)

Комедия с Уиллом Феррелом («Барби», «Телеведущий») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Дикая») режиссера Николаса Столлера («Соседи. На тропе войны»). Классическая вариация на тему свадебного переполоха: из-за технической накладки на роскошной вилле запланированы сразу две церемонии — само собой, в борьбе за локацию никто не хочет отступать.

С 30 января, Prime Video

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Marvel Animation, Marvel Studios Inc., Polygon Pictures, 2025

Сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» / Your Friendly Neighborhood Spider-Man, премьера (18+)

Очередная анимационная версия приключений школьника-супергероя Питера Паркера, довольно сильно отходящая от канона: в новом мультсериале его наставником становится не Тони Старк, а Норман Озборн. Продюсер — бессменный для Marvel Кевин Файги, а персонажей озвучили голливудские звезды: Колман Доминго («Синг-синг»), Хадсон Темз («Призраки») и Кари Уолгрен («Люди Икс ’97»).

C 29 января, Disney+

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, KION / МТС Медиа, 2025

Сериал «Дорогой родственник», премьера (18+)

Квартирный вопрос испортил семью Громовых. Четыре женщины (актерский ансамбль из Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Надежды Маркиной и Екатерины Ильиной) решают продать свое жилье и поделить деньги, но сталкиваются с непредвиденным — сильно пьющим бывшим мужем старшей дочери Димой (Тимофей Трибунцев), который там прописан и ни в каких сделках участвовать не желает. Тогда дамы решают избавиться от помехи, прибегая к самым безумным методам.

Режиссером едкой комедии стала Анна Пармас — признанный мастер жанра в диапазоне от шоу «Осторожно, модерн!» и клипов «Ленинграда» до фильмов «Не скажу» и «Давай разведемся!».

С 1 февраля, Kion

Bandera Entertainment, Green Street Pictures, Hely Enterprises, 2025

Сериал «Распространенные побочные эффекты» / Common Side Effects, премьера (18+)

Мультипликационный триллер о парочке друзей, которые обнаружили лекарство от всех возможных болезней (далеко не последнюю роль в этом сыграли грибы). Фармацевтические корпорации и правительство в ярости — теперь на них начинается настоящая охота. Режиссерами проекта выступили Шон Бакелью и Джо Бенетт, уже работавшие вместе над шоу «Царство падальщиков». 

Со 2 февраля, Adult Swim

1-2-3 Production, PREMIER, 2025

Сериал «Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)

Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.

Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).

С 30 января, Premiere

Hulu, 2025

Сериал «Рай» / Paradise, премьера (18+)

Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников. После его убийства начальник охраны оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора. Главные роли сыграли Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джеймс Мардсен («Мир Дикого Запада») и Крис Маршалл («Бесстыжие»).

С 28 января, Hulu

Entertainment One, Hypnotic, P3 Media, 2025

Сериал «Рекрут» / The Recruit, 2 сезон (18+)

Продолжение шпионского боевика с Ноем Сентинео в главной роли («Ангелы Чарли», «Черный Адам», «Всем парням, которых я любила»). 24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Неопытному новичку поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из-под стражи. События первого сезона порождают все более опасные ситуации в новом.

В касте сериала также Лаура Хэддок («Стражи галактики», «Аббатство Даунтон 2», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Аарти Манн («Теория большого взрыва»).

С 30 января, Netflix

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Что смотреть дома

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