Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила свой чип в мозг человека. Что об этом известно?

Миллиардер Илон Маск объявил, что его компания Neuralink впервые смогла провести операцию по вживлению своего чипа в мозг человека. Предполагается, что имплант позволит парализованному человеку управлять смартфоном и компьютером. Что известно о первой операции? Действительно ли это революционное достижение? Отвечают ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Шишкин, а также старшие научные сотрудники центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев и Николай Сыров.
Что произошло?
«Вчера [то есть 28 января, — прим. ред.] имплант от Neuralink получил первый человек. Он хорошо восстанавливается, первоначальные результаты показывают многообещающую детекцию нейронных спайков», — такое сообщение появилось в личном аккаунте Илона Маска в сети Х (в прошлом Twitter) 29 января. Всего за сутки оно облетело все ведущие СМИ на планете и привлекло едва ли не столько же внимания, сколько ранее привлекали к себе космические проекты Маска.
Еще больше заинтриговали журналистов и публику последующие сообщения Маска в соцсети. Он сообщил, что чип получил название Telepathy и позволит владельцу управлять смартфоном или компьютером, «просто подумав». Первыми обладателями чипа станут те, кто «потерял возможность пользоваться своими конечностями».
«Вообразите только, что Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем [печатает] умелая машинистка или [говорит] аукционист», — резюмировал Маск.
Что мы знаем о чипе Telepathy?
Сергей Шишкин (ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета): Это устройство, которое вживляется в кору мозга человека. Оно состоит из множества электродов (ранее говорилось о том, что устройство содержит 1024 электрода, — прим. ред.), которые, грубо говоря, могут считывать электрические импульсы в мозгу.
Отличий от того, что делалось в этой области раньше, у разработки Neuralink несколько. Во-первых, автоматизация процесса вживления — они придумали особого робота, который может размещать электроды очень точно, не задевая сосуды и другие участки, которые стоит обходить стороной. Кроме того, электроды в устройстве очень гибкие и их много.
Лев Яковлев (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): В свою очередь, чем больше электродов, тем к большему количеству областей мозга можно подключиться, тем с большего количества зон можно записывать сигнал.
Николай Сыров (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): Также важна еще одна вещь. Маск написал, что первые результаты показывают «многообещающую детекцию нейронных спайков». Это еще одно его нововведение, хотя и не очень большое. Когда вы устанавливаете электрод, важно, чтобы он контактировал с каким-то нейроном, качественно записывал его активность. Поэтому при установке важно этот процесс контролировать. Судя по всему, использование робота позволило этого добиться.
Ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета, автор telegram-канала «Нейроинтерфейсы»:
Ну и кроме всего этого, у устройства Маска есть компактный усилитель и беспроводной модуль, который позволяют подключаться ко внешним устройствам, тем же ноутбукам или телефонам. Это крупное достижение, которое, конечно, абсолютной новизной не обладает, но является важным шагом — в интерфейсах «мозг-компьютер» такого еще не было. Обычно из такого рода устройств торчит большой провод, что, конечно, довольно неприятно и неудобно.
Кроме того, это хорошо работает на маркетинг. Понятно, что Маску необходимо привлекать инвестиции, а если у человека из головы торчит огромный кабель, это сильно отталкивает, да и настраивает общественное мнение против тебя. А беспроводные технологии дают куда лучшую картинку. И хотя какой-то технологической революции не произошло (такую железяку сделать сложно, но понятно как), в результате все это выглядит круто.
Что умеет чип от Neuralink?
Сергей Шишкин (ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета): Илон Маск обещает, что парализованные люди смогут с помощью этого устройства управлять телефоном и компьютером (а через них потенциально и любым другим гаджетом) с помощью мысли. Прочитав такие слова, кто-то может подумать, что речь идет о том, что пациент что-то захотел и вот… оно совершилось. Но, вероятно, это будет не так. Скорее всего, у человека будет курсор на экране, и он сможет двигать его при помощи своей мозговой активности.
Сам Маск пишет: представьте, мол, парализованного Стивена Хокинга, который печатает быстрее, чем опытная машинистка. Надо отметить, что пока научные исследования действительно показали, что с помощью аналогичных устройств можно набирать текст, причем с довольно высокой скоростью. Но все-таки пока не как машинистка. И для этого надо довольно большое напряжение.
Что именно человек будет делать мысленно, мы пока тоже не знаем, но просто захотеть открыть то или иное приложение будет мало. Возможно, чтобы двигать курсор, надо будет пытаться делать движение рукой в соответствующем направлении. Рука не будет двигаться, так как человек парализован, но можно будет научить компьютерные алгоритмы распознавать эти попытки по сигналам от имплантированных электродов. Методики, собственно, уже давно разработаны и используются в исследованиях.
Что можно будет назвать успехом?
Николай Сыров (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): Если мы говорим о проекте Илона Маска, то сам по себе факт первого вживления устройства в человека уже является большим успехом. Мы помним, что у Neuralink было много проблем, поэтому тот факт, что они уже сделали, является для них большим шагом вперед.
Лев Яковлев (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): Да, даже если это просто будет работать на настоящих пациентах, то это уже будет первым успехом, который позволит двигаться дальше. До этого у них были проблемы со скоростью работы, с ошибками.
Сейчас они обещают устройство, которое позволит общаться «со скоростью, превышающей скорость машинистки». Грубо говоря, чем меньше будет дистанция между этими ожиданиями и реальностью, тем более успешным можно будет назвать вживление.
Ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета, автор telegram-канала «Нейроинтерфейсы»:
Я думаю, что программа минимум заключается в том, что не будет каких-то серьезных проблем и осложнений, что человеку не станет хуже. И при этом пациенту удастся хотя бы немного управлять компьютером. Программа максимум — что Neuralink сможет показать что-то, что не получалось у предшественников, хотя я и не жду этого на первых пациентах. Все же пока с точки зрения науки у Маска не было прорывов, он просто повторял очень старые результаты. Но если он действительно добьется очень быстрой печати, то это действительно будет интересно. Потенциально это возможно.
В чем значение успеха Neuralink?
Лев Яковлев (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): Надо помнить несколько вещей. Во-первых, мы пока не видели ничего из того, что обсуждается. Все что у нас есть — это твиты Маска, к которым надо подходить с осторожностью. Во-вторых и в-главных, вживление электродов в мозг происходит каждый день. Кто-то где-то в какой-то лаборатории вживляет электрод в кору — это происходит в США, в Китае, это происходит в России. Маск осуществил это более компактно и удобно, но революционного здесь ничего нет.
Сергей Шишкин (ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета): И все же я думаю, что это важное событие. Другие подобные проекты имеют куда меньшую публичность и в них вложено намного меньше денег. И от того, получится сейчас что-то у Маска или нет, довольно существенно зависит будущее нейротехнологий и конкретно нейроинтерфейсов. Если получится показать, что все красиво работает, то в эту область потянутся инвесторы.
Лев Яковлев (старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха): Да если Neuralink покажет красивый кейс, то конкуренты будут стараться его повторить. Начнется чисто рыночная история про конкуренцию. Но наука, которая находится в ядре этого всего, конечно, выиграет.
Конкурентам Маска нужны будут исследовательские команды, соответственно, ученые могут получить финансирование, а лаборатории — приток молодых специалистов, которые решат пойти в эту область.
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