Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила свой чип в мозг человека. Что об этом известно?

Что произошло?

«Вчера [то есть 28 января, — прим. ред.] имплант от Neuralink получил первый человек. Он хорошо восстанавливается, первоначальные результаты показывают многообещающую детекцию нейронных спайков», — такое сообщение появилось в личном аккаунте Илона Маска в сети Х (в прошлом Twitter) 29 января. Всего за сутки оно облетело все ведущие СМИ на планете и привлекло едва ли не столько же внимания, сколько ранее привлекали к себе космические проекты Маска.

Еще больше заинтриговали журналистов и публику последующие сообщения Маска в соцсети. Он сообщил, что чип получил название Telepathy и позволит владельцу управлять смартфоном или компьютером, «просто подумав». Первыми обладателями чипа станут те, кто «потерял возможность пользоваться своими конечностями».

«Вообразите только, что Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем [печатает] умелая машинистка или [говорит] аукционист», — резюмировал Маск.