В российских кинотеатрах может появиться больше китайского кино

Призыв к увеличению картин из КНР чиновница озвучила на встрече с замруководителя отдела пропаганды ЦК КПК Китая Шэнь Хайсюном. Любимова также упомянула несколько совместных проектов, которые «связаны с нашей общей историей, дружбой русских и китайцев». Об этом пишет «Интерфакс».

Любимова рассказала о приключенческом фильме «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным, который выйдет в российский прокат 20 февраля. События в нем разворачиваются накануне 6-го съезда Коммунистической партии Китая в 1928 году в СССР: иностранные разведчики пытаются выкрасть секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая, но им противостоят красноармеец и бывший царский агент.

Хоррор Роберта Эггерса «Носферату», сай-фай «Звездный путь: Секция 31», шпионский триллер с Евгением Цыгановым «Минута тишины», а еще атмосферная черно-белая драма «Девушка с иглой» (номинация на «Оскар»!) и неожиданное прочтение классического сюжета о докторе Ватсоне в одноименном шоу — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.