Дэвид Линч перед смертью работал над сериалом для Netflix

«Несколько лет назад он пришел к нам с питчем для мини-сериала, и мы принялись за дело. Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением», — рассказал он.

Проект так и не удалось запустить в силу разных обстоятельств. «Сначала ковид, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу», — добавил Тед Сарандос.

В апреле 2024 года Линч рассказыввал в интервью Deadline, что Netflix отказался от его мультипликационного проекта Snootworld, и режиссер занялся поисками финансирования для производства.

16 января не стало Дэвида Линча — создателя «Твин Пикса», «Голубого бархата», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда» и одного из самых любимых режиссеров редакции Собака.ru. В этом тексте мы делимся, как (и за что!) полюбили режиссера. Как лично на нас повлиял творец метавселенной с вишневыми пирогами, таинственным убийством Лоры Палмер, Черным вигвамом и завораживающей музыкой Анджело Бадаламенти (осторожно, в тексте очень много тепла и искренности!).