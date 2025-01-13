«Локерби» с Колином Фертом, новый сезон «Разделения» и продолжение «Мэйфейрских ведьм»: лучшие сериалы января 2025-го

«Министерство Всего Хорошего», премьера (16+)

Фантастическая комедия про два министерства — Всего Хорошего и Всего Плохого — которые поддерживают баланс в мире: ведь одним приходят заявки только с добрыми желаниями, а другим — с злыми.

В каст вошли Николай Фоменко, Маруся Фомина, Влад Прохоров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко и другие. Сценарий написал Александр Цыпкин («Беспринципные»), а режиссером выступил Александр Фомин («Молодой человек»).

С 1 января, Okko