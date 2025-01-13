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Кино и сериалы

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«Локерби» с Колином Фертом, новый сезон «Разделения» и продолжение «Мэйфейрских ведьм»: лучшие сериалы января 2025-го

Драма «Локерби: В поисках правды» с Колином Фертом, продолжения «Мэйфейрских ведьм» с Александрой Даддарио и «Разделения» с Адамом Скоттом, детектив «Скучаю по тебе», триллер «Основная цель», а также подростковая комедия с Полиной Гухман «Первый раз» и медицинский процедурал «Больница Питт» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц 2025 года.

Институт развития интернета, НМГ Студия, Всемирные Русские Студии, Видеосервис Wink, 2024

«Ландыши. Такая нежная любовь», премьера (18+)

Мелодраматичная история отношений танкиста Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и богатой наследницы Кати (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. Бонус созданного при поддержке «ИРИ» проекта — музыка Жени Трофимова и группы Beatiful Boys в саундтреке. Снял сериал режиссер «Частного пионерского» Александр Карпиловский.

С 1 января, Wink, «Кинопоиск»

ID Production / Ай Ди Продакшн, Институт развития интернета, Okko, Студия 12, 2024

«Министерство Всего Хорошего», премьера (16+)

Фантастическая комедия про два министерства — Всего Хорошего и Всего Плохого — которые поддерживают баланс в мире: ведь одним приходят заявки только с добрыми желаниями, а другим — с злыми.

В каст вошли Николай Фоменко, Маруся Фомина, Влад Прохоров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко и другие. Сценарий написал Александр Цыпкин («Беспринципные»), а режиссером выступил Александр Фомин («Молодой человек»).

С 1 января, Okko

Kion, 2024

«Успешный», 2 сезон (18+)

Комедия про миллиардера Калугина (Владимир Сычев из «Физрука»), потерявшего смысл жизни. Чтобы взбодриться и снова поверить в себя, он нанимает энергичного коуча-неудачника Сашу (Артем Сучков). План срабатывает, но во втором сезоне Саша все больше теряет связь с реальностью и совсем забывает, что у каждого успеха есть цена.

Шоураннером и одним из режиссеров проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). В касте «Успешного» также Ольга Медынич и Влад Коноплев.

С 1 января, Kion

Phoenix Animation Studio, 2024

«Шурик и Шарик», 2 сезон (12+)

Продолжение комедийного мультсериала о трех друзьях из вымышленного города Подмосковска — тихом Шурике, амбициозном Жоре и рассудительном Платоне. Вместе с ними живет веселый пес Шарик: вся компания периодически вляпывается в самые нелепые ситуации. Режиссер первого сезона не поменялся — это Федор Абрамов и его соавторы.

С 1 января, Okko

Final Twist Productions, Quay Street Productions, 2025

«Скучаю по тебе» / Missing You, премьера (16+)

Британский детектив режиссера Нимера Рашеда («Единожды солгав»), в котором героиня Розалинд Элизар («Медленные лошади») расследует историю бесследного исчезновения своего бойфренда (Эшли Уолтерс, «2+1») — тот пропал 11 лет назад. Внезапно он находится в дейтинговом приложении: и, кажется, мужчина связан со смертью ее отца-полицейского.

Фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена — мастера подобных историй.

C 1 января, Netflix

Открыть оригинал START, Телеканал СТС, 2024

«Папины дочки. Новые», 3 сезон (12+)

Очередной сезон перезапущенного ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых оказывается в центре романтических приключений. Веник (Филипп Бледный) налаживает отношения с психологом (Ксения Теплова), Соню (Полина Денисова) добиваются сразу трое парней. Параллельно Лиза и Диана (Вита Корниенко и Ева Смирнова) пытаются поладить, а Арина (Полина Айнутдинова) старается самоутвердиться. Старшее поколение тоже ждут любовные сюжетные повороты.

Режиссер — Анатолий Колиев («Оливье и роботы», «Инспектор Гаврилов»).

Со 2 января, СТС, Start, Wink, «Кинопоиск»

Amoeba Pictures, Fox Entertainment Studios, Red Lion Friday, 2025

«Каждый за себя» / Going Dutch, премьера (16+)

Военная комедия с Дэнисом Лири (наиболее известен как голос тигра Диего из «Ледникового периода») в роли строгого полковника, которого после очередной ссоры со старшими по званию отправляют наводить порядок на голландскую базу с равной нулю дисциплиной.

Режиссерами выступили Деклан Лауни («Тед Лассо») и Трент О’Доннелл («Призраки»).

Со 2 января, Fox

Carnival Film & Television, SKY Studios, Sky, 2025

«Локерби: В поисках правды» / Lockerbie: A Search for Truth, премьера (18+)

Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра (Колин Ферт, «Реальная любовь», «Король говорит!»), чья дочь погибла во время теракта на борту самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Отец не доверяет результатам официального расследования и начинает собственное.

Шоу поставили Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс»).

Со 2 января, Peacock

AMC, 2025

«Мэйфейрские ведьмы» / Anne Rice's Mayfair Witches, 2 сезон (18+)

Экранизация мистических романов Энн Райс — автора «Интервью с вампиром». Доктор Роуан Филдинг (Александра Даддарио) внезапно обнаруживает, что у нее есть сверхспособности: девушка связана с древним кланом ведьм.

Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе на «Мастерах секса». У сериала три постановщика — Майкл Аппендаль («Кэнди», «Королевы крика»), Хайфа Аль-Мансур («Птица доброго господа») и Аксель Кэролин («Клуб полуночников»).

С 5 января, AMC

20th Television, 3 Arts Entertainment, Lightnin' Production Rentals, Selfish Mermaid, 2025

«Уилл Трент» / Will Trent, 3 сезон (18+)

Сериал основан на детективах Карин Слотер. Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес, «Прослушка») превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыт.

С 7 января, ABC

3 Arts Entertainment, Avenue K Productions, Channel Road Productions, Fox Entertainment, Sony Pictures Television, 2025

«Док» / Doc, премьера (16+)

История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: тогда она решает начать все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания.

Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).

С 7 января, Fox

ABC, 2025

«Смена передач» / Shifting Gears, премьера (18+)

Семейная комедия с Тимом Алленом — актером, который примерно всю карьеру озвучивает Базза Лайтера в «Истории игрушек» и играет Санта-Клауса. Здесь ему досталась роль реставратора классических авто, которому предстоит починить отношения с собственной дочерью (Кэт Деннингс, «Тор», «Куколка») и внуками.

C 9 января, ABC

Film 44, Grand Electric, 2025

«Первозданная Америка» / American Primeval, премьера (18+)

Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов — это приводит к тому, что жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.

В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).

С 9 января, Netflix

John Wells Productions, Max, R. Scott Gemmill Productions, Sky Studios, Warner Bros. Television, 2025

«Больница Питт» / Pitt, премьера (18+)

Амбициозное воссоединение обеспечившей успех сериалу «Скорая помощь» команды из продюсера Джона Уэллса (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннера Р. Скотта Геммила («Гавайи 5.0») и актера Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер).

В этот раз создатели решили отойти от классического канона медицинской драмы и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — час их суточной смены в больнице Питтсбурга.

C 9 января, Max

Bunbuku, 2025

«О женщинах и Асурах» / Ashura no Gotoku, премьера (16+)

Драматический мини-сериал лауреата Каннского фестиваля Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки», «Монстр», «Посредники»). Это экранизация романа Кунико Мукоды — по сюжету четыре сестры пытаются скрыть от матери измены отца, что приводит к многочисленным семейным недомолвкам и интригам.

С 9 января, Netflix

ATTN:, Amazon Studios, Universal Television, Wolf Entertainment, 2025

«На вызове» / On Call, премьера (18+)

Бодрый полицейский экшн от создателей «Чикаго в огне» и «Полиции Чикаго». Классическая история о работе напарников в Лонг-Бич: опытной женщины-копа (Тройэн Эвери Беллисарио, «Куда ты пропала, Бернадетт?») и новичка (Брэндон Ларракуэнте, «Хороший доктор»).

С 9 января, Prime Video

Киностудия КИТ, 2025

«Первый раз», премьера (18+)

Комедия о застенчивом 15-летнем школьнике Косте (Алексей Онежен, «Подростки. Первая любовь»), которому на неделю досталась пустая квартира — теперь он одержим идеей расстаться с девственностью, но сделать это, как обычно бывает, не так уж и просто.

В других ролях — Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Полина Гухман («Маша») и Иван Добронравов («Возвращение», «Микулай»). Режиссером стал Антон Мамыкин, до этого снявший короткометражки «Черным по белому» и «Снаряды для девочки».

С 14 января, Premiere

Fifth Season, Red Hour Films, 2025

«Разделение» / Severance, 2 сезон (18+)

Продолжение фантастического триллера Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно.

Среди новичков каста — Джон Ноубл («Пацаны»), Алиа Шокат («Царство падальщиков»), Мерритт Уивер («История о супружестве») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»).

С 17 января, Apple TV+

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, Место силы, Originals Production, 2025

«Охотники за призраком», премьера (18+)

Мистический триллер о мальчике-подростке Жене (Вадим Филипченков, «Лихие») которому пришлось вступить в борьбу с потусторонним злом — призраком, вселяющимся в своих жертв. В этом ему помогают бывший следователь Максим (звезда «Дозоров» и «Майора Грома» Алексей Маклаков) и его странный напарник Лысый (Арсений Касперович, «ЮЗЗЗ», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Сериал поставил Дмитрий Тюрин, ранее работавший над сериалами «Триггер», «Магомаев» и «Эпидемия».

С 17 января, Okko

New Regency Productions, Scott Free Productions, Jacaranda Productions, 2025

«Основная цель» / Prime Target, премьера (18+)

Молодой математик (Лео Вудалл, «Один день», «Белый лотос») создает универсальный код, с помощью которого можно хакнуть любой компьютер в мире. За ним сразу же начинают охотиться спецслужбы — а на его защиту встает женщина-агент (Куинтесса Суинделл из «Эйфории»).

Проект спродюсировал Ридли Скотт, а шоураннером стал Стив Томпсон («Шерлок», «Убийство по Фрейду»).

С 22 января, Apple TV+

1-2-3 Production, PREMIER, 2025

«Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)

Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.

Также в касте Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).

С 23 января, Premiere

Action This Day!, CBS Studios, Kapital Entertainment, 2025

«Ватсон» / Watson, премьера (18+)

Очередной нетривиальный взгляд на наследие Артура Конан Дойля. В сериале Клары Аранович и Ларри Тенга («Нэнси Дрю») доктора Ватсона играет темнокожий артист Моррис Честнат («Ординатор»): тот работает в частной клинике и занимается редкими медицинскими случаями. Сюжеты классических рассказов, впрочем, тоже обещали вплести в повествование.

С 26 января, CBS

Hulu, 2025

«Рай» / Paradise, премьера (18+)

Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников. После его убийства начальник охраны оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора. Главные роли сыграли Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джеймс Мардсен («Мир Дикого Запада») и Крис Маршалл («Бесстыжие»).

С 28 января, Hulu

Entertainment One, Hypnotic, P3 Media, 2025

«Рекрут» / The Recruit, 2 сезон (18+)

Продолжение шпионского боевика с Ноем Сентинео в главной роли («Ангелы Чарли», «Черный Адам», «Всем парням, которых я любила»). 24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Неопытному новичку поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из-под стражи. События первого сезона порождают все более опасные ситуации в новом.

В касте сериала также Лаура Хэддок («Стражи галактики», «Аббатство Даунтон 2», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Аарти Манн («Теория большого взрыва»).

С 30 января, Netflix

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