«Локерби» с Колином Фертом, новый сезон «Разделения» и продолжение «Мэйфейрских ведьм»: лучшие сериалы января 2025-го

Драма «Локерби: В поисках правды» с Колином Фертом, продолжения «Мэйфейрских ведьм» с Александрой Даддарио и «Разделения» с Адамом Скоттом, детектив «Скучаю по тебе», триллер «Основная цель», а также подростковая комедия с Полиной Гухман «Первый раз» и медицинский процедурал «Больница Питт» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц 2025 года.
«Ландыши. Такая нежная любовь», премьера (18+)
Мелодраматичная история отношений танкиста Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и богатой наследницы Кати (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. Бонус созданного при поддержке «ИРИ» проекта — музыка Жени Трофимова и группы Beatiful Boys в саундтреке. Снял сериал режиссер «Частного пионерского» Александр Карпиловский.
С 1 января, Wink, «Кинопоиск»
«Министерство Всего Хорошего», премьера (16+)
Фантастическая комедия про два министерства — Всего Хорошего и Всего Плохого — которые поддерживают баланс в мире: ведь одним приходят заявки только с добрыми желаниями, а другим — с злыми.
В каст вошли Николай Фоменко, Маруся Фомина, Влад Прохоров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко и другие. Сценарий написал Александр Цыпкин («Беспринципные»), а режиссером выступил Александр Фомин («Молодой человек»).
С 1 января, Okko
«Успешный», 2 сезон (18+)
Комедия про миллиардера Калугина (Владимир Сычев из «Физрука»), потерявшего смысл жизни. Чтобы взбодриться и снова поверить в себя, он нанимает энергичного коуча-неудачника Сашу (Артем Сучков). План срабатывает, но во втором сезоне Саша все больше теряет связь с реальностью и совсем забывает, что у каждого успеха есть цена.
Шоураннером и одним из режиссеров проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). В касте «Успешного» также Ольга Медынич и Влад Коноплев.
С 1 января, Kion
«Шурик и Шарик», 2 сезон (12+)
Продолжение комедийного мультсериала о трех друзьях из вымышленного города Подмосковска — тихом Шурике, амбициозном Жоре и рассудительном Платоне. Вместе с ними живет веселый пес Шарик: вся компания периодически вляпывается в самые нелепые ситуации. Режиссер первого сезона не поменялся — это Федор Абрамов и его соавторы.
С 1 января, Okko
«Скучаю по тебе» / Missing You, премьера (16+)
Британский детектив режиссера Нимера Рашеда («Единожды солгав»), в котором героиня Розалинд Элизар («Медленные лошади») расследует историю бесследного исчезновения своего бойфренда (Эшли Уолтерс, «2+1») — тот пропал 11 лет назад. Внезапно он находится в дейтинговом приложении: и, кажется, мужчина связан со смертью ее отца-полицейского.
Фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена — мастера подобных историй.
C 1 января, Netflix
«Папины дочки. Новые», 3 сезон (12+)
Очередной сезон перезапущенного ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых оказывается в центре романтических приключений. Веник (Филипп Бледный) налаживает отношения с психологом (Ксения Теплова), Соню (Полина Денисова) добиваются сразу трое парней. Параллельно Лиза и Диана (Вита Корниенко и Ева Смирнова) пытаются поладить, а Арина (Полина Айнутдинова) старается самоутвердиться. Старшее поколение тоже ждут любовные сюжетные повороты.
Режиссер — Анатолий Колиев («Оливье и роботы», «Инспектор Гаврилов»).
Со 2 января, СТС, Start, Wink, «Кинопоиск»
«Каждый за себя» / Going Dutch, премьера (16+)
Военная комедия с Дэнисом Лири (наиболее известен как голос тигра Диего из «Ледникового периода») в роли строгого полковника, которого после очередной ссоры со старшими по званию отправляют наводить порядок на голландскую базу с равной нулю дисциплиной.
Режиссерами выступили Деклан Лауни («Тед Лассо») и Трент О’Доннелл («Призраки»).
Со 2 января, Fox
«Локерби: В поисках правды» / Lockerbie: A Search for Truth, премьера (18+)
Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра (Колин Ферт, «Реальная любовь», «Король говорит!»), чья дочь погибла во время теракта на борту самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Отец не доверяет результатам официального расследования и начинает собственное.
Шоу поставили Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс»).
Со 2 января, Peacock
«Мэйфейрские ведьмы» / Anne Rice's Mayfair Witches, 2 сезон (18+)
Экранизация мистических романов Энн Райс — автора «Интервью с вампиром». Доктор Роуан Филдинг (Александра Даддарио) внезапно обнаруживает, что у нее есть сверхспособности: девушка связана с древним кланом ведьм.
Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе на «Мастерах секса». У сериала три постановщика — Майкл Аппендаль («Кэнди», «Королевы крика»), Хайфа Аль-Мансур («Птица доброго господа») и Аксель Кэролин («Клуб полуночников»).
С 5 января, AMC
«Уилл Трент» / Will Trent, 3 сезон (18+)
Сериал основан на детективах Карин Слотер. Специальный агент Уилл Трент (Рамон Родригес, «Прослушка») превратил свои детские травмы в преимущества: родители бросили его, он прошел через госсистему опеки, но это научило его быть максимально внимательным и стремиться к тому, чтобы никто не повторил его опыт.
С 7 января, ABC
«Док» / Doc, премьера (16+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: тогда она решает начать все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 7 января, Fox
«Смена передач» / Shifting Gears, премьера (18+)
Семейная комедия с Тимом Алленом — актером, который примерно всю карьеру озвучивает Базза Лайтера в «Истории игрушек» и играет Санта-Клауса. Здесь ему досталась роль реставратора классических авто, которому предстоит починить отношения с собственной дочерью (Кэт Деннингс, «Тор», «Куколка») и внуками.
C 9 января, ABC
«Первозданная Америка» / American Primeval, премьера (18+)
Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов — это приводит к тому, что жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.
В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).
С 9 января, Netflix
«Больница Питт» / Pitt, премьера (18+)
Амбициозное воссоединение обеспечившей успех сериалу «Скорая помощь» команды из продюсера Джона Уэллса (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннера Р. Скотта Геммила («Гавайи 5.0») и актера Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер).
В этот раз создатели решили отойти от классического канона медицинской драмы и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — час их суточной смены в больнице Питтсбурга.
C 9 января, Max
«О женщинах и Асурах» / Ashura no Gotoku, премьера (16+)
Драматический мини-сериал лауреата Каннского фестиваля Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки», «Монстр», «Посредники»). Это экранизация романа Кунико Мукоды — по сюжету четыре сестры пытаются скрыть от матери измены отца, что приводит к многочисленным семейным недомолвкам и интригам.
С 9 января, Netflix
«На вызове» / On Call, премьера (18+)
Бодрый полицейский экшн от создателей «Чикаго в огне» и «Полиции Чикаго». Классическая история о работе напарников в Лонг-Бич: опытной женщины-копа (Тройэн Эвери Беллисарио, «Куда ты пропала, Бернадетт?») и новичка (Брэндон Ларракуэнте, «Хороший доктор»).
С 9 января, Prime Video
«Первый раз», премьера (18+)
Комедия о застенчивом 15-летнем школьнике Косте (Алексей Онежен, «Подростки. Первая любовь»), которому на неделю досталась пустая квартира — теперь он одержим идеей расстаться с девственностью, но сделать это, как обычно бывает, не так уж и просто.
В других ролях — Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Полина Гухман («Маша») и Иван Добронравов («Возвращение», «Микулай»). Режиссером стал Антон Мамыкин, до этого снявший короткометражки «Черным по белому» и «Снаряды для девочки».
С 14 января, Premiere
«Разделение» / Severance, 2 сезон (18+)
Продолжение фантастического триллера Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно.
Среди новичков каста — Джон Ноубл («Пацаны»), Алиа Шокат («Царство падальщиков»), Мерритт Уивер («История о супружестве») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»).
С 17 января, Apple TV+
«Охотники за призраком», премьера (18+)
Мистический триллер о мальчике-подростке Жене (Вадим Филипченков, «Лихие») которому пришлось вступить в борьбу с потусторонним злом — призраком, вселяющимся в своих жертв. В этом ему помогают бывший следователь Максим (звезда «Дозоров» и «Майора Грома» Алексей Маклаков) и его странный напарник Лысый (Арсений Касперович, «ЮЗЗЗ», «Мир! Дружба! Жвачка!»).
Сериал поставил Дмитрий Тюрин, ранее работавший над сериалами «Триггер», «Магомаев» и «Эпидемия».
С 17 января, Okko
«Основная цель» / Prime Target, премьера (18+)
Молодой математик (Лео Вудалл, «Один день», «Белый лотос») создает универсальный код, с помощью которого можно хакнуть любой компьютер в мире. За ним сразу же начинают охотиться спецслужбы — а на его защиту встает женщина-агент (Куинтесса Суинделл из «Эйфории»).
Проект спродюсировал Ридли Скотт, а шоураннером стал Стив Томпсон («Шерлок», «Убийство по Фрейду»).
С 22 января, Apple TV+
«Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)
Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.
Также в касте Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).
С 23 января, Premiere
«Ватсон» / Watson, премьера (18+)
Очередной нетривиальный взгляд на наследие Артура Конан Дойля. В сериале Клары Аранович и Ларри Тенга («Нэнси Дрю») доктора Ватсона играет темнокожий артист Моррис Честнат («Ординатор»): тот работает в частной клинике и занимается редкими медицинскими случаями. Сюжеты классических рассказов, впрочем, тоже обещали вплести в повествование.
С 26 января, CBS
«Рай» / Paradise, премьера (18+)
Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников. После его убийства начальник охраны оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора. Главные роли сыграли Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джеймс Мардсен («Мир Дикого Запада») и Крис Маршалл («Бесстыжие»).
С 28 января, Hulu
«Рекрут» / The Recruit, 2 сезон (18+)
Продолжение шпионского боевика с Ноем Сентинео в главной роли («Ангелы Чарли», «Черный Адам», «Всем парням, которых я любила»). 24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Неопытному новичку поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из-под стражи. События первого сезона порождают все более опасные ситуации в новом.
В касте сериала также Лаура Хэддок («Стражи галактики», «Аббатство Даунтон 2», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Аарти Манн («Теория большого взрыва»).
С 30 января, Netflix
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