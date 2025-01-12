Тони Старк, Бэтмен и Шерлок Холмс: петербуржцы выбрали лучших начальников из киновселенных

Такие данные следуют из опроса, проведенного SuperJob. Третью строчку разделили герои советских фильмов Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Людмила Калугина («Служебный роман»), Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), а также Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор — у каждого по 4%.

Среди множества других киногероев петербуржцы называли Минерву Макгонагалл («Гарри Поттер»), Шурика, Джеймса Бонда, Джордана Белфорта («Волк с Уолл-стрит»), Остапа Бендера («Двенадцать стульев»), Марию Швецову («Тайны следствия»), товарища Сухова («Белое солнце пустыни»), Тони Сопрано («Клан Сопрано»), Джека Воробья («Пираты Карибского моря»), Дэдпула, Чудо-женщину, Виктора Ковина («Тайны следствия»), Джона Уика, Шелдона Купер («Теория большого взрыва»), Густаво «Гус» Фринга («Во все тяжкие»), Аарона Глассмана («Хороший доктор»), Индиану Джонса, Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»), Коррадо Каттани («Спрут»), Родиона Меглина («Метод») и прочих.

Мультфильм «Поток» (на днях выиграл «Золотой глобус»!), прошлогодний победитель Канн «Анора» с мощным российским кастом, медицинский процедурал «Больница Питт» в лучших традициях «Скорой помощи», а еще мюзикл «Конец света» с Тильдой Суинтон и пронзительная драма об утрате «Вечная зима» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.