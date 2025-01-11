«Шрек-5» перенесли на более поздний срок

Американский дистрибьютор Universal Pictures перенес релиз картины про зеленого огра. Изначально ее хотели выпустить в прокат в июле 2026. Кроме того, в расписании Universal появился еще один проект от студии Illumination. Хотя у него пока нет названия, в кинотеатры он должен попасть 19 марта 2027 года. Об этом пишет Variety.

Интересно, что при текущем положении дел «Шрек-5» будет показан в кинотеатрах одновременно с еще одним крупным проектом, «Ледниковым периодом-6».

Мультфильм «Поток» (на днях выиграл «Золотой глобус»!), прошлогодний победитель Канн «Анора» с мощным российским кастом, медицинский процедурал «Больница Питт» в лучших традициях «Скорой помощи», а еще мюзикл «Конец света» с Тильдой Суинтон и пронзительная драма об утрате «Вечная зима» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.