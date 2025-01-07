Sony выпустит фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsushima

Известно лишь, что над Helldivers работает киностудия Sony Pictures, а над Horizon — Columbia Pictures. Уточняется лишь, что, как и в игре, в центре адаптации экшна о захваченном рободинозаврами постапокалиптическом мире будет история изгнанной из племени девушки Элой, работа над этим проектом находится на ранней стадии.

Также на презентации анонсировали аниме Ghost of Tsushima: Legends. Сериал появится на Crunchyroll и адаптирует историю отражения монгольского вторжения на остров Цусима в конце XIII века, рассказанную в одноименной игре.

Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м . А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты.