18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Sony выпустит фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsushima

Японская компания готовит сразу несколько лент по игровым франшизам. Подробности сюжетов, актерский состав или главы съемочной группы пока держат в секрете.

Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Известно лишь, что над Helldivers работает киностудия Sony Pictures, а над Horizon — Columbia Pictures. Уточняется лишь, что, как и в игре, в центре адаптации экшна о захваченном рободинозаврами постапокалиптическом мире будет история изгнанной из племени девушки Элой, работа над этим проектом находится на ранней стадии.

Также на презентации анонсировали аниме Ghost of Tsushima: Legends. Сериал появится на Crunchyroll и адаптирует историю отражения монгольского вторжения на остров Цусима в конце XIII века, рассказанную в одноименной игре.

Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м . А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: