В «Англетере» закрывается культовый кинотеатр

«Кино&Театр» подходит к завершению своей деятельности. 12 лет он открывал свои двери для вас. Вместе мы посмотрели множество фильмов, обсудили их с создателями, поразмышляли на различные темы. Мы очень надеемся, что в каждом из вас осталась частичка волшебной атмосферы и душевного тепла, вложенного нашей командой», — сказано в прощальном сообщении команды кинозала.

В последний день, 8 января, проведут пять сеансов. Дважды покажут картину Паоло Соррентино «Партенопа». В 11:20 состоится показ ленты «Расскажи мне кино» Лоне Шерфига. В 16:15 смотрим драму Френсиса Форда Копполы «Мегаполис». А завершит день и историю кинотеатра показ документального фильма Юлии Бобковой «Последний вальс». Фильм представит управляющий кинозалом Станислав Ершов.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть обновленный кинотеатр в «Англетере». Он станет частью общей ресторанно-культурной концепции, которую разработала команда «Счастье», но сохранит формат кинозала с селективным репертуаром. И по-прежнему никакого попкорна!