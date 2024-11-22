Эксклюзив Собака.ru: показываем, как будет выглядеть обновленный кинотеатр в «Англетере»

Он станет частью общей ресторанно-культурной концепции, которую разработала команда «Счастье», но сохранит формат кинозала с селективным репертуаром. И по-прежнему никакого попкорна!
Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge получил прописку на первом этаже отеля «Англетер» в 2013 году. Его репертуар состоит из фестивального и авторского кино, которое демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Кинотеатр часто становится площадкой для кинофестивалей и премьер — в разные годы свои новые работы здесь представляли Александр Сокуров, Павел Лунгин и Паоло Соррентино. Главное правило Angleterre Cinema Lounge — никакой еды и попкорна.
Как стало известно Собака.ru, весной 2025 года кинотеатр в «Англетере» обновится. Команда «Счастье» запустит новую ресторанно-культурную концепцию — детали и название пока не раскрываются, всеми подробностями с редакцией обещают поделиться уже в январе. Она станет результатом реновации первого этажа отеля, которая коснется пространства ресторана, конференц-залов «Анна Павлова» и «Есенин», а также conference hall, где сейчас находится кинозал.
Так будет выглядеть обновленный кинотеатр в отеле «Англетер»
Обновленный кинозал сохранит формат кинотеатра с селективным репертуаром, но будет дополнен уютным баром — как и раньше, без попкорна и без сервиса во время показов. До и после фильма гости смогут перемещаться в основное помещение ресторана, рендеры которого пока держат в секрете.
Пресс-служба отеля «Англетер» подтвердила, что реновация первого этажа была запланирована еще два года назад, после чего компания начала поиск профессионального партнера. Выбор был сделан в пользу команды «Счастье», которая предложила концепцию, объединяющую гастрономию и культуру, с обязательным сохранением кинозала.
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