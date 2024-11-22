Эксклюзив Собака.ru: показываем, как будет выглядеть обновленный кинотеатр в «Англетере»

Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge получил прописку на первом этаже отеля «Англетер» в 2013 году. Его репертуар состоит из фестивального и авторского кино, которое демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Кинотеатр часто становится площадкой для кинофестивалей и премьер — в разные годы свои новые работы здесь представляли Александр Сокуров, Павел Лунгин и Паоло Соррентино. Главное правило Angleterre Cinema Lounge — никакой еды и попкорна.

Как стало известно Собака.ru, весной 2025 года кинотеатр в «Англетере» обновится. Команда «Счастье» запустит новую ресторанно-культурную концепцию — детали и название пока не раскрываются, всеми подробностями с редакцией обещают поделиться уже в январе. Она станет результатом реновации первого этажа отеля, которая коснется пространства ресторана, конференц-залов «Анна Павлова» и «Есенин», а также conference hall, где сейчас находится кинозал.