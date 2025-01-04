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В Альбукерке продают дом из сериала «Во все тяжкие»

Владелица Джоанна Кинтана решила продать дом после смерти родителей, которые купили его в 1973 году. Семья владела коттеджем почти 52 года.

JRJfin / Shutterstock.com

Дома в Альбукерке с четырьмя спальнями сейчас оцениваются примерно в 340 тысяч долларов. Однако место действия сериала «Во все тяжкие», вероятно, принесет его владельцам большую сумму — до 4 млн долларов. Об этом пишет Independent.

По словам владелицы, фанаты сериала часто приходят к дому. Иногда к его порогу за день подъезжают сотни автомобилей. Хозяевам даже пришлось поставить вокруг здания металлический забор и установить камеры видеонаблюдения.

Кем были родители Кевина из «Один дома» и как заработали на роскошный дом? Рассказал режиссер Крис Коламбус. И правда ли, что в этом замешан криминал? Постановщик поделился закулисными подробностями создания культовой дилогии (которой могло и не быть!) и опроверг фанатские теории в подкасте The Hollywood Reporter’s Awards Chatter.

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