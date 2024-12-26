Кем были родители Кевина из «Один дома» и как заработали на роскошный дом? Рассказал режиссер Крис Коламбус

В недавнем интервью Крис Коламбус (режиссер «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке») рассказал, что Кейт (Кэтрин О’Хара) была успешным дизайнером моды. Например, внимательные зрители могли заметить в подвале дома склад манекенов. Режиссер также предположил, что отец Кевина, Питер (Джон Херд), мог работать в рекламной сфере, вдохновляясь личным опытом сценариста Джона Хьюза. При этом Коламбус опроверг популярную теорию о возможной связи семьи МакКаллистеров с мафией, несмотря на распространенность организованной преступности в Чикаго в 1990-х годах.

Факт дня: изначально Крис Коламбус должен был снимать другой жанровый фильм — «Рождественские каникулы». Режиссер рассказал, что отказался от проекта после «сюрреалистичной» встречи с главным актером ленты — Чеви Чейзом. «Это было странно, он не хотел говорить о фильме и думал, что я барабанщик, а не режиссер», — говорит Коламбус. Через неделю Джон Хьюз (тот самый прообраз отца Кевина) предложил ему сценарий «Один дома».