Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в 2025

Онлайн-кинотеатр Start выпустил ролик с анонсом будущих проектов. Продолжение сериала про вампиров из Смоленска создатели озаглавили, как «главное возвращение». Точная дата релиза пока что не афишировались.

«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон в начале февраля 2023 года, почти сразу после релиза второго сезона в декабре 2022-го. Съемки новой части прошли тем же летом.

Также Start еще и уточнил, что с новыми сезонами вернутся «Папины дочки. Новые», «Лихие», «Два холма» и другие сериалы.

В ожидании премьеры, предлагаем вспомнить наше прошлогоднее интервью с главными героями сериала — Юрием Стояновым и Глебом Калюжным.