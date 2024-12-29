Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в 2025

Судя по кадрам из анонсов на следующий год, на экраны вернутся исполнители главных ролей — Юрий Стоянов, Артем Ткаченко и Глеб Калюжный.
Онлайн-кинотеатр Start выпустил ролик с анонсом будущих проектов. Продолжение сериала про вампиров из Смоленска создатели озаглавили, как «главное возвращение». Точная дата релиза пока что не афишировались.
«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон в начале февраля 2023 года, почти сразу после релиза второго сезона в декабре 2022-го. Съемки новой части прошли тем же летом.
Также Start еще и уточнил, что с новыми сезонами вернутся «Папины дочки. Новые», «Лихие», «Два холма» и другие сериалы.
В ожидании премьеры, предлагаем вспомнить наше прошлогоднее интервью с главными героями сериала — Юрием Стояновым и Глебом Калюжным.
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