Теракт перед Рождеством: Что не так с фильмом «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном?

Канун Рождества, аэропорт Лос-Анджелеса. Итан Копек (Тэрон Эджертон из «Kingsman: Секретная служба»), сотрудник службы безопасности, недовольный своей карьерой, находит наушник, по которому с ним говорит террорист (звезда «Озарка» Джейсон Бейтман). Требования злодея прозрачны: Итан должен помочь пронести в аэропорт чемодан с очень опасным грузом, иначе погибнет его возлюбленная (София Карсон из «Пурпурных сердец»).

Таковы вводные «Ручной клади» — вполне многообещающие, чтобы стать жанровым прорывом уровня «Ребел-Ридж». Судите сами: фильм поставил Жауме Кольет-Серра, ранее снявший неплохой хоррор «Дитя тьмы» и достойного «Воздушного маршала», в кадре — известные актеры. Но все портит сценарий — его писал не самый титулованный Т.Дж. Фиксман, у которого из реализованных проектов за плечами лишь мультфильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» 2015 года.

Нестройность и даже глупость нарратива заметна сразу и невооруженным — во вступительной сцене герои Эджертона и Карсон так слащаво и карикатурно рассуждают о Рождестве и готовящемся прибавлении в семье, будто они в рекламе Coca-Cola или Hallmark. И подобных эпизодов хватает на протяжении всего фильма — персонажи будут постоянно упоминать праздники в диалогах по поводу и без. Так картина, которая старается быть то боевиком, то напряженным триллером, скатывается в наивную комедию. Здесь пассажиры декламируют кричалку «Клади в корзину» (поймете при просмотре!), охранник-рэпер продвигает свой альбом даже на больничной койке, а айтишник согласен поработать за мятные конфеты. Это резко контрастирует с напряженными диалогами и попытками сделать необычный экшн (драка в автомобиле и правда производит впечатление).