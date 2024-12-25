Теракт перед Рождеством: Что не так с фильмом «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном?

За две недели до Нового года на Netflix вышел фильм «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом в касте. Боевик о теракте перед Рождеством невозможно не сравнивать с «Крепким орешком», но (спойлер!) это будет не пользу новинки. Кинообозреватель Алексей Нимандов рассказывает, почему проект вряд ли станет праздничным ритуалом под оливье.
Канун Рождества, аэропорт Лос-Анджелеса. Итан Копек (Тэрон Эджертон из «Kingsman: Секретная служба»), сотрудник службы безопасности, недовольный своей карьерой, находит наушник, по которому с ним говорит террорист (звезда «Озарка» Джейсон Бейтман). Требования злодея прозрачны: Итан должен помочь пронести в аэропорт чемодан с очень опасным грузом, иначе погибнет его возлюбленная (София Карсон из «Пурпурных сердец»).
Таковы вводные «Ручной клади» — вполне многообещающие, чтобы стать жанровым прорывом уровня «Ребел-Ридж». Судите сами: фильм поставил Жауме Кольет-Серра, ранее снявший неплохой хоррор «Дитя тьмы» и достойного «Воздушного маршала», в кадре — известные актеры. Но все портит сценарий — его писал не самый титулованный Т.Дж. Фиксман, у которого из реализованных проектов за плечами лишь мультфильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» 2015 года.
Нестройность и даже глупость нарратива заметна сразу и невооруженным — во вступительной сцене герои Эджертона и Карсон так слащаво и карикатурно рассуждают о Рождестве и готовящемся прибавлении в семье, будто они в рекламе Coca-Cola или Hallmark. И подобных эпизодов хватает на протяжении всего фильма — персонажи будут постоянно упоминать праздники в диалогах по поводу и без. Так картина, которая старается быть то боевиком, то напряженным триллером, скатывается в наивную комедию. Здесь пассажиры декламируют кричалку «Клади в корзину» (поймете при просмотре!), охранник-рэпер продвигает свой альбом даже на больничной койке, а айтишник согласен поработать за мятные конфеты. Это резко контрастирует с напряженными диалогами и попытками сделать необычный экшн (драка в автомобиле и правда производит впечатление).
Все кому не лень уже сравнили «Ручную кладь» с «Крепким орешком» (а конкретно со второй частью), но по факту у фильмов нет ничего общего, кроме сеттинга предновогоднего аэропорта. В сиквеле «Орешка» тоже есть смешно выглядящие сегодня моменты вроде невероятно серьезного злодея, который даже телевизор злобно выключает (настолько он злой!), но история Джона Макклейна все равно смотрится лучше. Почему — понятно: фильм понимает, чем он хочет быть и ровно держит свой тон, не заваливаясь в крайности. Да и как протагонист герой Брюса Уиллиса ощущается цельнее и объемнее охранника-недотепы Итан Копек. Это вновь недостаток сценария — герою Эджертона будто не хватает деталей, чтобы ожить, перестав быть просто функцией. Хотя попытки есть: например, одна из личных драм персонажа — проваленный экзамен в полицейскую академию.
То немногое, что в фильме действительно заслуживает похвалы, это игра Джейсона Бейтмана. Его герой холоден, предельно циничен и расчетлив, но при этом явно проникается странной эмпатией к Итану. Настолько, что даже извиняется перед ним за выстрел в плечо. Отношения между Путешественником (террорист в фильме не имеет имени) и Итаном моментами напоминают броманс, в ходе которого злодей учит героя жизни. За этим правда интересно наблюдать и тем грустнее, что развязка наступает как-то слишком стремительно — персонажи будто не успевают насладиться финальным противостоянием.
Второй важный антагонист «Ручной клади» — сама ручная кладь, чемодан, в котором, простите за спойлеры, лежит начиненная «Новичком» бомба. В фильме вещество называют «любимой игрушкой русских», и когда герои понимают, что именно лежит в чемодане, напряжения столько, что можно черпать лопатой. «Новичок» кажется даже слишком крутой угрозой для новогоднего боевика, но это добавляет фильму баллов к индивидуальности — сколько десятков лент, где в качестве макгаффина выступает просто безликая бомба, мы уже видели?
Вернемся к упомянутой драке в автомобиле — это короткий, но очень крутой эпизод, однако ничего аналогичного в фильме, к сожалению, больше нет. Экшена здесь на самом деле довольно мало, и он без изюминок и фантазий. Фильм будто стихийно решил стать крутым на одну минуту, а потом вдруг передумал и решил вернуться в более предсказуемые рамки. Почему так вышло — не ясно, но все перечисленные в предыдущих абзацах особенности намекают, что у создателей все-таки были амбиции сделать что-то примечательное, а не просто еще один фильм для стримингов.
В качестве заключения добавим, что «Ручная кладь» все же заслуживает внимания — недаром фильм за две недели посмотрели почти 100 миллионов человек, сделав его самым успешным релизом года на Netflix. У «Ручной клади» есть несколько интересных крючков, которые удерживают до финальных титров, но фильм никак не двигает жанр, не поражает постановкой, качеством экшена или игрой актеров, а потому вряд ли запомнится зрителям настолько, чтобы стать новогодним ритуалом.
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