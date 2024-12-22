«Олененок», «Сегун» и «Соперники»: Metacritic назвал лучшие сериалы года

Хит Netflix об опасной преследовательнице уже заработал 6 наград «Эмми», теперь он возглавил рейтинг сайта по оценкам критиков.
На второе место попала историческая драма «Сегун». Новая адаптация романа Джеймса Клавелла привлекла к экранам миллионы зрителей и поставила рекорд премии «Эмми», когда ее создатели ушли домой с 18 статуэтками из 25 номинаций.
На третью позицию попал сериал Disney+ «Соперники». Проект с Дэвидом Теннантом адаптирует одноименный роман Джилли Купер и знакомит зрителей с безжалостным миром британского телевидения 1980-х годов.
Вот полный топ:
- «Оленёнок» — 88/100
- «Сёгун» — 85/100
- «Соперники» — 84/100
- «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84/100
- «Призраки» — 84/100
- «Учитель английского» — 83/100
- «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100
- «Люди Икс '97» — 82/100
- «Ничего не говори» — 80/100
- «Сочувствующий» — 80/100
- In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100
- «Мистер Бейтс против почты» — 80/100
- «Убрать Милли Блэк» — 79/100
- «Нолли» — 79/100
- «Сто лет одиночества» — 79/100
- Ren Faire — 79/100
- «Диарра из Детройта» — 79/100
- «Возвращение Симоны Байлз» — 79/100
- Penelope — 79/100
- «Чёрные голуби» — 78/100.
Ранее американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара». Туда попали «Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот» и другие.
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