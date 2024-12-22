«Олененок», «Сегун» и «Соперники»: Metacritic назвал лучшие сериалы года

На второе место попала историческая драма «Сегун». Новая адаптация романа Джеймса Клавелла привлекла к экранам миллионы зрителей и поставила рекорд премии «Эмми», когда ее создатели ушли домой с 18 статуэтками из 25 номинаций.

На третью позицию попал сериал Disney+ «Соперники». Проект с Дэвидом Теннантом адаптирует одноименный роман Джилли Купер и знакомит зрителей с безжалостным миром британского телевидения 1980-х годов.

Вот полный топ:

«Оленёнок» — 88/100 «Сёгун» — 85/100 «Соперники» — 84/100 «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84/100 «Призраки» — 84/100 «Учитель английского» — 83/100 «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100 «Люди Икс '97» — 82/100 «Ничего не говори» — 80/100 «Сочувствующий» — 80/100 In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100 «Мистер Бейтс против почты» — 80/100 «Убрать Милли Блэк» — 79/100 «Нолли» — 79/100 «Сто лет одиночества» — 79/100 Ren Faire — 79/100 «Диарра из Детройта» — 79/100 «Возвращение Симоны Байлз» — 79/100 Penelope — 79/100 «Чёрные голуби» — 78/100.

Ранее американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара». Туда попали «Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот» и другие.