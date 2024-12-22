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Кино и сериалы

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«Олененок», «Сегун» и «Соперники»: Metacritic назвал лучшие сериалы года

Хит Netflix об опасной преследовательнице уже заработал 6 наград «Эмми», теперь он возглавил рейтинг сайта по оценкам критиков. 

II.studio / Shutterstock.com

На второе место попала историческая драма «Сегун». Новая адаптация романа Джеймса Клавелла привлекла к экранам миллионы зрителей и поставила рекорд премии «Эмми», когда ее создатели ушли домой с 18 статуэтками из 25 номинаций.

На третью позицию попал сериал Disney+ «Соперники». Проект с Дэвидом Теннантом адаптирует одноименный роман Джилли Купер и знакомит зрителей с безжалостным миром британского телевидения 1980-х годов.

Вот полный топ:

  1. «Оленёнок» — 88/100
  2. «Сёгун» — 85/100
  3. «Соперники» — 84/100
  4. «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84/100
  5. «Призраки» — 84/100
  6. «Учитель английского» — 83/100
  7. «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100
  8. «Люди Икс '97» — 82/100
  9. «Ничего не говори» — 80/100
  10. «Сочувствующий» — 80/100
  11. In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100
  12. «Мистер Бейтс против почты» — 80/100
  13. «Убрать Милли Блэк» — 79/100
  14. «Нолли» — 79/100
  15. «Сто лет одиночества» — 79/100
  16. Ren Faire — 79/100
  17. «Диарра из Детройта» — 79/100
  18. «Возвращение Симоны Байлз» — 79/100
  19. Penelope — 79/100
  20. «Чёрные голуби» — 78/100.

Ранее американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара». Туда попали «Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот» и другие.

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