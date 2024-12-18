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«Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот»: Американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара»

Лауреатов 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже в начале марта, а пока публикуем список претендентов на номинации.

"Арман"
Eye Eye Pictures /Film i Väst /Keplerfilm /ONE TWO Films /Prolaps Produktion /Zefyr Productions

"Арман"

"Гладиатор 2"
Morocco Film Production /Paramount Pictures /Québec Production Services Tax Credit /Red Wagon Films /Scott Free Productions

"Гладиатор 2"

"Плохая девочка"
2AM /A24 /Man Up Film

"Плохая девочка"

Лучший международный фильм

  • «Я все еще здесь», Бразилия
  • «Универсальный язык», Канада
  • «Волны», Чехия
  • «Девушка с иглой», Дания
  • «Эмилия Перес», Франция
  • «Семя священного инжира», Германия
  • «Прикосновение», Исландия
  • «Горная невеста», Италия
  • «Поток», Латвия
  • «Арман», Норвегия
  • «С нуля», Палестина
  • «Дагомея», Сенегал
  • «Бабушка на миллион», Таиланд
  • «Сантош», Великобритания
  • Kneecap, Ирландия

Лучшие визуальные эффекты

  • «Чужой: Ромул»
  • «Быть лучше: История Робби Уильямса»
  • «Падение империи»
  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Гладиатор 2»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Муфаса: Король Лев»
  • «Смерч 2»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая музыка

  • «Чужой: Ромул» — Бенджамин Уоллфиш
  • «Плохая девочка» — Кристобал Тапия де Веер
  • «Подай знак» — Чанда Дэнси
  • «Блиц» — Ханс Циммер
  • «Бруталист» — Дэниэл Блумберг
  • «Конклав» — Фолькер Бертельманн
  • «Эмилия Перес» — Camille, Клеман Дюколь
  • «Как кремень» — Тамар-Кали
  • «Гладиатор 2» — Гарри Грегсон-Уильямс
  • «Горизонты: Часть 1» — Джон Дэнси
  • «Головоломка 2»  — Андреа Датцман
  • «Носферату»  — Робин Кэролан
  • «Комната по соседству» — Альберто Иглесиас
  • «Синг Синг» — Брайс Десснер
  • «Батальон 6888» — Аарон Зигман
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» — Джон 
    Пауэлл, Стивен Шварц
  • «Дикий робот» — Крис Бауэрс
  • «Девушка и море» — Амелия Уорнер
  • «Битлджус Битлджус» — Дэнни Элфман
"Дюна: Часть вторая"
Legendary Pictures /Villeneuve Films /Warner Bros. /Warner Bros. Entertainment

"Дюна: Часть вторая"

"Претенденты"
Frenesy Film Company /Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/Pascal Pictures/ Why Are You Acting Productions

"Претенденты"

"Дикий робот"
Dentsu /DreamWorks Animation

"Дикий робот"

Лучшая оригинальная песня

  • Beyond — «Моана 2»
  • Compress/Repress — «Претенденты»
  • El Mal — «Эмилия Перес»
  • Forbidden Road — «Быть лучше: История 
    Робби Уильямса»
  • Harper and Will Go West — «Уилл и Харпер»
  • Tell Me It’s You — «Муфаса: Король Лев»
  • The Journey — «Батальон 6888»
  • Kiss the Sky — «Дикий робот»
  • Like a Bird — «Синг-Синг»
  • Mi Camino — «Эмилия Перес»
  • Never Too Late — «Элтон Джон: Никогда 
    не поздно»
  • Out of Oklahoma — «Смерч 2»
  • Piece by Piece — «По кусочкам»
  • Sick In The Head — Kneecap
  • Winter Coat — «Блиц»

Лучший грим и прическа:

  • «Битлджус Битлджус»
  • «Вальсируя с Брандо»
  • «Другой человек»
  • «Дюна: Часть 2»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Мария»
  • «Носферату»
  •  «Субстанция»
  • «Ученик. Восхождение Трампа»
  • «Эмилия Перес»

Лучший звук: 

  • «Блиц»
  • «Гладиатор 2»
  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Дикий робот»
  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Дюна: Часть 2»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» 
  • «Никому не известный»
  • «Чужой: Ромул»
  • «Эмилия Перес»
"Биттлджус Биттлджус"
French Film Company /Plan B Entertainment /The Geffen Company 4. Tim Burton Productions /Tommy Harper Productions /Warner Bros.

"Биттлджус Биттлджус"

Номинантов во всех категориях объявят 17 января 2025 года, а саму премию можно будет увидеть 1 и 2 марта.

Напоминаем, российским рекордсменом в адвент-календаре наградного сезона 2024-го стал Юра Борисов, исполнивший роль Игоря в поп-культурном феномене этого года — «Аноре» Шона Бейкера. Картина получила главный приз на Каннском кинофестивале и ряде других смотров. А Борисов был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер — он может стать первым российским артистом, получившим эту премию.

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