«Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот»: Американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара»

Номинантов во всех категориях объявят 17 января 2025 года, а саму премию можно будет увидеть 1 и 2 марта.

Напоминаем, российским рекордсменом в адвент-календаре наградного сезона 2024-го стал Юра Борисов, исполнивший роль Игоря в поп-культурном феномене этого года — «Аноре» Шона Бейкера. Картина получила главный приз на Каннском кинофестивале и ряде других смотров. А Борисов был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер — он может стать первым российским артистом, получившим эту премию.