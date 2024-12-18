«Претенденты», «Гладиатор 2» и «Дикий робот»: Американская киноакадемия представила шорт-лист «Оскара»

Лауреатов 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук узнаем уже в начале марта, а пока публикуем список претендентов на номинации.
Лучший международный фильм
- «Я все еще здесь», Бразилия
- «Универсальный язык», Канада
- «Волны», Чехия
- «Девушка с иглой», Дания
- «Эмилия Перес», Франция
- «Семя священного инжира», Германия
- «Прикосновение», Исландия
- «Горная невеста», Италия
- «Поток», Латвия
- «Арман», Норвегия
- «С нуля», Палестина
- «Дагомея», Сенегал
- «Бабушка на миллион», Таиланд
- «Сантош», Великобритания
- Kneecap, Ирландия
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»
- «Быть лучше: История Робби Уильямса»
- «Падение империи»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Гладиатор 2»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Муфаса: Король Лев»
- «Смерч 2»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая музыка
- «Чужой: Ромул» — Бенджамин Уоллфиш
- «Плохая девочка» — Кристобал Тапия де Веер
- «Подай знак» — Чанда Дэнси
- «Блиц» — Ханс Циммер
- «Бруталист» — Дэниэл Блумберг
- «Конклав» — Фолькер Бертельманн
- «Эмилия Перес» — Camille, Клеман Дюколь
- «Как кремень» — Тамар-Кали
- «Гладиатор 2» — Гарри Грегсон-Уильямс
- «Горизонты: Часть 1» — Джон Дэнси
- «Головоломка 2» — Андреа Датцман
- «Носферату» — Робин Кэролан
- «Комната по соседству» — Альберто Иглесиас
- «Синг Синг» — Брайс Десснер
- «Батальон 6888» — Аарон Зигман
- «Злая: Сказка о ведьме Запада» — Джон
Пауэлл, Стивен Шварц
- «Дикий робот» — Крис Бауэрс
- «Девушка и море» — Амелия Уорнер
- «Битлджус Битлджус» — Дэнни Элфман
Лучшая оригинальная песня
- Beyond — «Моана 2»
- Compress/Repress — «Претенденты»
- El Mal — «Эмилия Перес»
- Forbidden Road — «Быть лучше: История
Робби Уильямса»
- Harper and Will Go West — «Уилл и Харпер»
- Tell Me It’s You — «Муфаса: Король Лев»
- The Journey — «Батальон 6888»
- Kiss the Sky — «Дикий робот»
- Like a Bird — «Синг-Синг»
- Mi Camino — «Эмилия Перес»
- Never Too Late — «Элтон Джон: Никогда
не поздно»
- Out of Oklahoma — «Смерч 2»
- Piece by Piece — «По кусочкам»
- Sick In The Head — Kneecap
- Winter Coat — «Блиц»
Лучший грим и прическа:
- «Битлджус Битлджус»
- «Вальсируя с Брандо»
- «Другой человек»
- «Дюна: Часть 2»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Мария»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Ученик. Восхождение Трампа»
- «Эмилия Перес»
Лучший звук:
- «Блиц»
- «Гладиатор 2»
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Дикий робот»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Дюна: Часть 2»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Никому не известный»
- «Чужой: Ромул»
- «Эмилия Перес»
"Биттлджус Биттлджус"
Номинантов во всех категориях объявят 17 января 2025 года, а саму премию можно будет увидеть 1 и 2 марта.
Напоминаем, российским рекордсменом в адвент-календаре наградного сезона 2024-го стал Юра Борисов, исполнивший роль Игоря в поп-культурном феномене этого года — «Аноре» Шона Бейкера. Картина получила главный приз на Каннском кинофестивале и ряде других смотров. А Борисов был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер — он может стать первым российским артистом, получившим эту премию.
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