«Майор Гром: Сериал» выйдет в 2025 году

В рамках фестиваля поп-культуры «Хомякон», который проходит в Москве, состоялась презентация нового сериала «Майор Гром», который будет развивать популярную киновселенную, основанную на комиксах.

Каждый эпизод шестисерийного шоу, включающего два часа нового материала, подробно расскажет об одном из основных героев истории. В нем пять уникальных локаций — зрители увидят квартиру Пчелкиной, офис Хольта, лекторий Рубинштейна и другие места, которые ранее не появлялись в фильмах серии.

Зрителям обещают три дополнительные экшен-сцены и появление сразу четырех новых героев: сестры и отца Августа ван дер Холта — Мико и Фердинанда, а также маленьких Сергея Разумовского и Олега Волкова. Кроме того, на экране получит воплощение легендарная сцена смертельной игры в шахматы на жизни простых людей между Громом и Разумовским из комикса «Игра».

В ожидании премьеры советуем прочесть нашу подборку новинок этой недели. Там вы найдете приквел «13-й клинической», «Другой человек» с Себастианом Стэном и «Киберслав».