Приквел «13-й клинической», «Другой человек» с Себастианом Стэном и «Киберслав»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «13 клиническая. Начало», премьера (18+)

Приквел сериала о советской больнице, которая специализируется на борьбе с паранормальными явлениями. На дворе 1976 год, 13-я клиническая еще в стадии создания — специалистов очень необычного профиля только начали искать по всему Союзу. Действие разворачивается вокруг истории психоневролога Яны (Ирина Старшенбаум): ей предстоит стать главврачом новой организации и спасти сына, оказавшегося в плену у темных сил.

Также в главных ролях Сергей Гилев, Виктория Исакова и Павел Прилучный. Сценарий написал автор оригинала Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а режиссером выступил Илья Ермолов («Золотое дно», «Разрешите обратиться»).

С 19 декабря, «Иви»