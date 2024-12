Приквел «13-й клинической», «Другой человек» с Себастианом Стэном и «Киберслав»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Батальон 6888» / The Six Triple Eight (18+)

История о единственном в своем роде подразделении — батальоне 6888. Он состоит из темнокожих женщин, которые во время Второй мировой сортируют и отправляют не дошедшие до адресатов за три года письма.

Фильм, основанный на реальных событиях, снял Тайлер Перри («По законам искусства», «Развод в черных тонах»), а главные роли сыграли Керри Вашингтон («Джанго освобожденный», «И повсюду тлеют пожары») и Милона Джексон («Декстер», «Хороший доктор»).

C 20 декабря, Netflix