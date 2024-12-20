Приквел «13-й клинической», «Другой человек» с Себастианом Стэном и «Киберслав»: Что смотреть дома на этой неделе

Драма «Другой человек» с Себастианом Стэном (приз за лучшую мужскую роль на Берлинале!), мистический детектив «13 клиническая. Начало», древнерусское аниме «Киберслав», а также романтическая комедия «Уложенные», фэнтези «Граница миров» и провокационный проект в стиле «Рика и Морти» «4етыре» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «13 клиническая. Начало», премьера (18+)
Приквел сериала о советской больнице, которая специализируется на борьбе с паранормальными явлениями. На дворе 1976 год, 13-я клиническая еще в стадии создания — специалистов очень необычного профиля только начали искать по всему Союзу. Действие разворачивается вокруг истории психоневролога Яны (Ирина Старшенбаум): ей предстоит стать главврачом новой организации и спасти сына, оказавшегося в плену у темных сил.
Также в главных ролях Сергей Гилев, Виктория Исакова и Павел Прилучный. Сценарий написал автор оригинала Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а режиссером выступил Илья Ермолов («Золотое дно», «Разрешите обратиться»).
С 19 декабря, «Иви»
Сериал «Киберслав», премьера (18+)
Неожиданный анимационный микс из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.
Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.
С 22 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Другой человек» / A Different Man (18+)
Себастиан Стэн (он же Зимний Солдат во вселенной Marvel!) не только может мир спасать, но и быть вполне достоверным во вдумчивых и драматичных амплуа. В черной комедии Аарона Шимберга («Связанные по жизни») он предстает неудачливым актером с опухолями на лице, который с помощью операций решает кардинально изменить собственную внешность. Однако перезапустить карьеру хирургическим путем не удается.
В отличие от киношного прототипа у Стэна в работе складывается получше — за роль в «Другом человеке» ему вручили берлинского «Серебряного медведя».
С 18 декабря, «Иви», Okko
Сериал «Уложенные» / Laid, премьера (18+)
Романтическая комедия о девушке Руби (Стефани Сюй из «Все, везде и сразу»), над которой висит необычное проклятие — влюбленные в нее мужчины погибают при странных обстоятельствах. Чтобы выяснить причины, ей придется отправиться в путешествие и разобраться в своем прошлом. Также в касте задействованы Заша Мэмет («Девочки») и брат Билли Айлиш, музыкант и продюсер Финнеас О'Коннелл.
С 19 декабря, Peacock
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Что, если…?» / What If…?, 3 сезон (18+)
Новый сезон мультсериала по комиксам вселенной Marvel, основанного на неканоничных допущениях в жизни героев: от Человека-Паука и Халка до Тора и Доктора Стрэнджа.
Каст традиционно мощный — Джеффри Райт, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Лоуренс Фишберн, Оскар Айзек, Энтони Маки и другие.
С 22 декабря, Disney+
Сериал «Граница миров», премьера (18+)
Сериал о секретной службе, которая борется с разнообразной нечистью, рвущейся в мир людей под видом туристов — русалки, оборотни, ведьмы, вампиры, лешие и прочие персонажи, которым здесь не рады.
Главу организации сыграл Николай Добрынин, в ролях других сотрудников — Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Даня Киселев, Денис Нурулин и Иван Зайцев. За порядком в Темном мире следят вампирша в исполнении Ангелины Поплавской и глава местного Интерпола (Илья Любимов).
С 16 декабря, СТС
Фильм «Пришелец» (12+)
Сай-фай Ивана Соснина («Юг», «Далекие близкие») показывали в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (единственным из российских картин) в этом году. Это история про слабослышащего деревенского дурачка Лешу (Максим Стоянов). Он живет в доме из мусора, рисует круги на полях и пытается ловить радиоволны в надежде вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Однажды его отчаянный зов вдруг оказывается услышан.
C 18 декабря, Start
Сериал «4етыре» (18+)
Российский мультсериал для взрослых про Саню, который внезапно познакомился с Всадниками Апокалипсиса: Раздором, Голодом, Чумой и Смертью — и у каждого из них очень специфические взгляды на мир. Вместе они постоянно пытаются справиться с концом света, который грозит наступить с утомительной регулярностью. Причем всадники по контракту вообще-то должны устроить его сами, но в их планы постоянно кто-то вмешивается — от инопланетян до разумных грибов.
Шоураннером выступил Евгений Огнев, автор «Нигдегорода» и «Колдуй отсюда».
С 20 декабря, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Батальон 6888» / The Six Triple Eight (18+)
История о единственном в своем роде подразделении — батальоне 6888. Он состоит из темнокожих женщин, которые во время Второй мировой сортируют и отправляют не дошедшие до адресатов за три года письма.
Фильм, основанный на реальных событиях, снял Тайлер Перри («По законам искусства», «Развод в черных тонах»), а главные роли сыграли Керри Вашингтон («Джанго освобожденный», «И повсюду тлеют пожары») и Милона Джексон («Декстер», «Хороший доктор»).
C 20 декабря, Netflix
Сериал «Жуки», 4 сезон (16+)
Продолжение комедии о московских айтишниках Никите (Вячеслав Чепурченко), Артемии (Вадим Дубровин) и Денисе (Павел Комаров), которые по воле обстоятельств вынуждены были переехать в глухую деревню Жуки под Саратовом.
В новом сезоне им предстоит бросить вызов местному губернатору, который хочет снести Жуки и построить на этом месте научный кластер.
С 16 декабря, ТНТ, Premier
«Приключения Пети и Волка», 4 сезон (12+)
Очередной сезон комедийного мультсериала о дружбе мальчика Пети и говорящего волка — вместе они решают многочисленные проблемы сказочных персонажей. Главным режиссером вновь выступил Алексей Лебедев — создатель «Смешариков» и «Атомного леса».
С 16 декабря, «Кинопоиск», Okko
Комментарии (0)