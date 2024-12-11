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Эдуард Суворов снят с должности генерального директора «Ленфильма»

Об этом сообщает издание «РБК». Его место минимум на полгода может занять Надежда Андрющенко.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

Продюсер исполнял обязанности генерального директора АО «Ленфильм» с февраля этого года, а официально стал руководителем в августе. 

Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), начав карьеру в 2000-х с работы в комитете по культуре Госдумы РФ. В дальнейшем курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». С 2022 года работал на «Ленфильме» помощником генерального директора по международным связям.

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