Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии. С февраля этого года Суворов временно исполнял обязанности генерального директора.
«Эдуард Николаевич Суворов назначен генеральным директоров киностудии "Ленфильм". Сегодня на почту киностудии пришло распоряжение Росимущества», — прокомментировали новость на «Ленфильме».
Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), начав карьеру в 2000-х с работы в комитете по культуре Госдумы РФ. В дальнейшем курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». С 2022 года работал на «Ленфильме» помощником генерального директора по международным связям.
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