«Я – Селин Дион»: Что нового мы узнали о певице, страдающей редким заболеванием, из документального фильма о ней

Про болезнь и карьеру

В 2022 году Селин Дион диагностировали СРЧ — синдром ригидного человека. Это редкое неврологическое заболевание, которое сильно повлияло на возможности голоса певица. Из-за напряжения, которое вызывает СРЧ, связки срываются, а приступы болезненных мышечных спазмов по всему телу могут начаться в любой момент.

Поначалу Дион пыталась скрывать факт болезни. Если во время концерта она чувствовала, что не может продолжать петь, то направляла микрофон в зал, чтобы публика исполнила строки за нее. Либо стучала по микрофону, имитируя его техническую неисправность. Позже певица записала подробное видеообращение к своей аудитории, где честно рассказала о происходящем с ее здоровьем.