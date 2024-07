«Я – Селин Дион»: Что нового мы узнали о певице, страдающей редким заболеванием, из документального фильма о ней

На Amazon Prime вышел фильм о жизни легендарной канадской певицы Селин Дион. Уже несколько лет она борется с редкой неврологической болезнью — синдромом ригидного человека. Документальную картину о биографии исполнительницы хитов My Heart Will Go On и All by Myself, полную взлетов, карьерных поворотов и падений, сняла номинантка «Оскара» и лауретка «Эмми» Ирен Тейлор Бродски. «Собака.ru» рассказывает, что нового мы узнали из ленты «Я – Селин Дион», а также публикует комментарий о заболевании певицы Константина Синельникова — руководителя неврологического отделения W Clinic и лауреата нашей премии «Новые имена в медицине».