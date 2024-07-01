«Я – Селин Дион»: Что нового мы узнали о певице, страдающей редким заболеванием, из документального фильма о ней

На Amazon Prime вышел фильм о жизни легендарной канадской певицы Селин Дион. Уже несколько лет она борется с редкой неврологической болезнью — синдромом ригидного человека. Документальную картину о биографии исполнительницы хитов My Heart Will Go On и All by Myself, полную взлетов, карьерных поворотов и падений, сняла номинантка «Оскара» и лауретка «Эмми» Ирен Тейлор Бродски. «Собака.ru» рассказывает, что нового мы узнали из ленты «Я – Селин Дион», а также публикует комментарий о заболевании певицы Константина Синельникова — руководителя неврологического отделения W Clinic и лауреата нашей премии «Новые имена в медицине».
Кадр из фильма I am Celine Dion
Про болезнь и карьеру
В 2022 году Селин Дион диагностировали СРЧ — синдром ригидного человека. Это редкое неврологическое заболевание, которое сильно повлияло на возможности голоса певица. Из-за напряжения, которое вызывает СРЧ, связки срываются, а приступы болезненных мышечных спазмов по всему телу могут начаться в любой момент.
Поначалу Дион пыталась скрывать факт болезни. Если во время концерта она чувствовала, что не может продолжать петь, то направляла микрофон в зал, чтобы публика исполнила строки за нее. Либо стучала по микрофону, имитируя его техническую неисправность. Позже певица записала подробное видеообращение к своей аудитории, где честно рассказала о происходящем с ее здоровьем.
Константин Синельников
Руководитель неврологического отделения W Clinic о болезни СРЧ, которую обнаружили у Селин Дион
«Синдром ригидного человека (СРЧ) — очень редкое (по разным данным его распространенность составляет всего один-два случая на миллион человек) и не до конца изученное неврологическое заболевание аутоиммунной природы. Это процесс, когда наша собственная иммунная система атакует здоровые ткани и клетки. При заболевании мишенью для атаки является фермент глутаматдекарбоксилаза (GAD), отвечающий за синтез гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Она, в свою очередь, является одним из основных тормозных медиаторов в нашей нервной системе и регулирует в том числе контроль движения мышц, а точнее их расслабление.
При недостатке ГАМК нарушается расслабление мышц, что и объясняет клинические проявления данного заболевания: скованность мышц туловища и конечностей и болезненные сокращениями мышц или попросту спазмы. Причем тонус мышц-разгибателей, как правило, преобладает над тонусом сгибателей, что может приводить на поздних стадиях к характерному внешнему виду пациента — прямая спина, выраженный прогиб в пояснице, плечи, вывернутые назад и так далее. Эти симптомы значительно ограничивают человека в повседневном существовании и ухудшают качество жизни.
Про гардероб и хитроумные наряды
В стремлении выглядеть так, как ей хочется, Селин Дион шла на жертвы. Например, покупала понравившиеся туфли, даже если нужного размера не оказывалось в наличии. В фильме Дион показывает свой огромный гардероб и больше 10 000 (!) пар обуви. Сценические костюмы певица также продумывала до мелочей и ухитрялась совмещать удобство и красоту. Так в ее арсенале появилась рубашка без рукавов, но с пристегиваемыми к пиджаку манжетами. Она не стесняла действия Селин на сцене и выглядела эффектно.
С большим уважением певица относилась к гардеробу модниц прошлого века, когда леди могла иметь лишь пару перчаток, одну шляпу и два платья. «Это было классикой, это было шиком», — комментирует Дион.
Про любовь всей жизни
Мужем Селин Дион был ее музыкальный продюсер Рене Анжелил, с которым она познакомилась в 1980- м, когда ей было всего 12 лет. Их брак продлился 22 года, вплоть до смерти Рене, который много лет боролся с раком горла. На церемонии похорон Селин присутствовала с их детьми и возложила на гроб мужа черные каллы. Спустя некоторое время после трагедии Селин выступила с концертом, где исполнила свою знаменитую песню All by Myself и не смогла сдержать на сцене слез. В фильме певица показывает колье, подаренное мужем и принадлежавшее ранее Марии Каллас — величайшей оперной певице прошлого столетия.
Кадр из фильма I am Celine Dion
Про семью и материнство
Селин росла в многодетной семье в канадском Квебеке и была самой младшей из 14 (!) детей. В 2001 году она сама впервые стала матерью. Дион признается, что только после рождения детей произошла ее встреча с реальной жизнью. Несмотря на процветающую музыкальную карьеру и высокую востребованность, певица говорит, что «не жила по-настоящему» до этого момента. В фильме она показывает огромное количество игрушек, которые есть ее сыновей — от обычного конструктора до произведений искусства.
В фильме также запечатлен трогательный момент, случившийся во время пандемии COVID-19, когда заболел дворецкий семьи Селин. Чтобы поддержать его, певица вместе с детьми записала ободряющую песню о том, что все обязательно в итоге будет хорошо.
Кадр из фильма I am Celine Dion
Про лечение, восстановление и строгий режим
Последние несколько лет Селин проходит лечение, регулярно посещает тренировки для мышц, гимнастику и массаж. «Я сплю по 12 часов и пью воду, хотя другие могут провести всю ночь на вечеринке, пить алкоголь, курить сигары и кричать, а на следующий день идеально исполнить свою партию на сцене. Мне для этого сейчас необходимо гораздо больше сил», — замечает певица. В финале Селин размышляет о смене репертуара, который подходит для ее текущих физических способностей гораздо больше, чем текущий.
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