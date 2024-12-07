Марк Эйдельштейн сыграет главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Об участии российского актера сообщает Deadline. Ранее издание писало, что главную женскую роль в сериале может сыграть поп-звезда Билли Айлиш, но ее участие не подтвердилось предположительно из-за гастрольного графика.

Сериал разрабатывает студия Amazon MGM вместе с продакшн-компанией New Regency. Первый сезон проекта вышел на экраны в феврале 2024 года. «Мистер и миссис Смит» рассказал о двух незнакомцах-шпионах, которые вынуждены выдавать себя за супружескую пару. Их сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Первый сезон шоу разработали Гловер и Франческа Слоан.

В ожидании премьеры предлагаем прочесть октябрьское интервью героя нашей обложки Марка Эйдельштейна. Он рассказал нам О Каннском фестивале, клинике Кащенко и режиссере Сокурове.