Марк Эйдельштейн сыграет главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Его персонаж — Мистер Смит. Кто станет его партнершей по проекту, пока что неизвестно. Предполагается, что следующая часть сериала расскажет совершенно новую историю.
Об участии российского актера сообщает Deadline. Ранее издание писало, что главную женскую роль в сериале может сыграть поп-звезда Билли Айлиш, но ее участие не подтвердилось предположительно из-за гастрольного графика.
Сериал разрабатывает студия Amazon MGM вместе с продакшн-компанией New Regency. Первый сезон проекта вышел на экраны в феврале 2024 года. «Мистер и миссис Смит» рассказал о двух незнакомцах-шпионах, которые вынуждены выдавать себя за супружескую пару. Их сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Первый сезон шоу разработали Гловер и Франческа Слоан.
В ожидании премьеры предлагаем прочесть октябрьское интервью героя нашей обложки Марка Эйдельштейна. Он рассказал нам О Каннском фестивале, клинике Кащенко и режиссере Сокурове.
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