«Прометей» с Аксеновой и Янковским, «Звездные войны: Опорная команда» и «Черные голуби» с Уишоу и Найтли: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Персональный ассистент», премьера (16+)

Детективная мелодрама о девушке, устроившейся персональным ассистентом к директору крупной стройфирмы — но интересует ее не карьера, а месть бизнесмену за случившуюся в прошлом трагедию. Практически вся жизнь босса оказывается в ее руках, но муки совести никто не отменял.

В главных ролях — Мария Луговая и Кирилл Сафонов, а режиссером выступил Эльдар Салаватов («ПираМММида», «Мамы»).

Со 2 декабря, «Первый канал»