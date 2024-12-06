«Прометей» с Аксеновой и Янковским, «Звездные войны: Опорная команда» и «Черные голуби» с Уишоу и Найтли: Что смотреть дома на этой неделе

Шпионский триллер «Черные голуби», спин-офф «Звездных войн» с Джудом Лоу, детьми и инопланетным слоником, судебная драма Клинта Иствуда «Присяжный №2», а еще сай-фай «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским, канадская комедия «Липучка» и праздничная семейная истории «Тем Рождеством» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
Сериал «Полярный», 4 сезон (16+)
Продолжение снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере.
Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В этом сезоне Витя узнает, что в Полярный хотят инвестировать большие деньги китайские партнеры. Но в одном из них он узнает члена банды — явно затевается что-то недоброе. Режиссером на этот раз выступил Радик Рахимов (сериал «АльфаРомео»).
Со 2 декабря, ТНТ, Premier
Сериал «Персональный ассистент», премьера (16+)
Детективная мелодрама о девушке, устроившейся персональным ассистентом к директору крупной стройфирмы — но интересует ее не карьера, а месть бизнесмену за случившуюся в прошлом трагедию. Практически вся жизнь босса оказывается в ее руках, но муки совести никто не отменял.
В главных ролях — Мария Луговая и Кирилл Сафонов, а режиссером выступил Эльдар Салаватов («ПираМММида», «Мамы»).
Со 2 декабря, «Первый канал»
Фильм «Присяжный №2» / Juror #2 (18+)
Новый (сороковой!) фильм 94-летнего Клинта Иствуда, на этот раз в жанре судебного процедурала. Молодой журналист Джастин (Николас Холт) оказывается в числе присяжных — слушается дело о смерти девушки, тело которой нашли на обочине проселочной дороги. Обвинения предъявлено ее маргинальному бойфренду, но Джастин сразу сопоставляет факты: он проезжал там в ночь трагедии и, как ему тогда показалось, сбил оленя. Перед ним повисает тяжелая моральная дилемма.
Остальной каст также на должном уровне — Тони Коллет, Зои Дойч, Дж. К. Симмонс, Кифер Сазерленд и Седрик Ярбро.
С 3 декабря, Prime Video, iTunes, Мах
Сериал «Звездные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew, премьера (18+)
Очередной спин-офф «Звездных войн» — на этот раз с детьми и Джудом Лоу в роли джедая. События разворачиваются после «Эпизода 6».
Четверка школьников (один из которых — симпатичный инопланетный слоник) находит заброшенный космический корабль и отправляется навстречу приключениям, а герой Лоу становится их наставником. За постановку отвечает Джон Уоттс, режиссер трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.
С 3 декабря, Disney+
Фильм «Тем Рождеством», премьера / That Christmas (12+)
Британский рождественский мультфильм о многочисленных неурядицах, которые из-за погоды прямо перед праздником свалились на мальчика Дэнни, его семью и даже на самого Санту.
Режиссером комедии стал Саймон Отто («Охотники на троллей: Истории Аркадии», «Любовь. Смерть. Роботы»), сценарий написал автор «Реальной любви» Ричард Кертис, на озвучке — местные легенды Брайан Кокс и Билл Найи.
С 4 декабря, Netflix
Сериал «Враг у ворот», премьера (18+)
Военный детектив в декорациях Москвы 1941-го: преступность растет, противник наступает, в городе диверсанты. На поимку банды пособников нацистам отправляют следователя МУРа Захара (Александр Новин из «Золотого дна» и «Времени первых»). Главного антагониста, который лично хочет отомстить Сталину, сыграл Филипп Янковский («Лихие», «Прелесть»).
С 5 декабря, «Иви»
Фильм «В баню!» (12+)
Спродюсированная Никитой Владимировым («Карп отмороженный», «Родители строгого режима») комедия об особенностях национальной бани. Самый терпеливый человек на свете Иван Плотников (Михаил Тройник) в обычной жизни страдает из-за своей излишней мягкости и неспособности вступить в конфронтацию. Зато его талант оказывается востребован на чемпионате России по бане — соревновании с солидным денежным призом.
Снял картину дебютант Данил Иванов, в касте также Юлия Александрова, Федор Лавров, Юрий Ицков и многие другие.
С 5 декабря, Kion, Wink, Okko, «Иви»
Сериал «Монстры-коммандос» / Creature Commandos, премьера (18+)
Анимационный сериал по расширенной вселенной DC, напрямую связанный с «Миротворцем» и «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» авторства Джеймса Ганна (также известного по «Стражам Галактики» Marvel). По сюжету директор организации «АРГУС» Аманда Уоллер набирает команду чудовищ со сверхспособностями для выполнения сверхсекретных заданий — под командованием генерала Рика Флага-старшего в деле оказываются Робот, Доктор Фосфор, Ласка, Эрик Франкенштейн и другие.
Сценаристом и продюсером снова выступил Ганн, персонажей озвучивают звезды: Фрэнк Грилло («Ламборгини: Человек-легенда»), Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Виола Дэвис («Ограды»).
С 5 декабря, Max
Сериал «Черные голуби» / Black Doves, премьера (18+)
Британский триллер с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря», «Игра в имитацию») и Беном Уишоу («Будет больно»).
Шпионка Хелен десять лет сливала информацию от мужа-политика секретной организации «Черные голуби». Но супруга убивают, а она сама оказывается под ударом — ей на помощь высылают опытного агента и друга Сэма, вместе с которым им предстоит раскрыть глобальный заговор и предотвратить геополитическую катастрофу.
С 5 декабря, Netflix
Сериал «Прометей», премьера (18+)
Сай-фай-детектив, действие которой происходит в двух временных линиях. В 1998 году авиалайнер бесследно пропадает вместе с пассажирами на борту. Уже в наши дни один из исчезнувших внезапно звонит семье — буквально из прошлого в настоящее.
За расследование аномалии берется влиятельный спецслужбист (Филипп Янковский) вместе с журналисткой (Любовь Аксенова), преподавателем физики (Дмитрий Чеботарев) и оператором дронов (Александр Алябьев). Режиссер сериала — Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).
С 5 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Мой Марчелло» / Marcello Mio (18+)
Метамодернистская комедия Кристофа Оноре («Моя мать», «Все песни только о любви»), где Кьяра Мастроянни (дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев) очень устает от бесконечных сравнений с великим отцом и в противовес решает полностью вжиться в его образ. Причем не только поведением, но и внешне — из-за этого многие начинают думать, что актер воскрес.
Странный, но обаятельный проект в этом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 5 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Рождественский сочельник в Миллерс-Пойнт» / Christmas Eve in Miller's Point, премьера (18+)
Близится Рождество — за праздничным столом собираются сразу четыре поколения семьи Бальсано. Время неумолимо: все идет к тому, что это их последний ужин в таком составе. Устав от общения со взрослыми родственниками, двоюродные сестры-бунтарки сбегают тусоваться сами по себе и, естественно, максимально наводят суету.
Тайлер Таормина («Хлеб с ветчиной») стал режиссером и соавтором сценария. В главных ролях — Элси Фишер («Восьмой класс»), Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Мария Диззия («Служба новостей») и Бен Шенкман («Суд над чикагской семеркой»).
С 6 декабря, AMC+
Сериал «Липучка» / The Sticky, премьера (18+)
Бодрая криминальная комедия о колоритной канадской даме, которая зарабатывала на жизнь производством кленового сиропа, но после закрытия фермы решилась на ограбление хранилища (да, все с тем же сиропом!) в Квебеке.
Сериал — бенефис Марго Мартиндейл («Ваша честь», «Миссис Дэвис»), также в касте обладательница «Оскара» Джейми Ли Кертис («Хеллоуин», «Все везде и сразу») и Крис Диамантополос («Красное уведомление»).
С 6 декабря, Prime Video
«Возвращение попугая Кеши» (6+)
Комедия Олега Асадулина («Тест на беременность 2») для семейного просмотра. От школьного учителя географии Митяя (Никита Кологривый) уходит невеста Лера (Оксана Акиньшина). В расстроенных чувствах он находит говорящего попугая из древнего рода Иннокентия. Кеша обещает помочь новому знакомому вернуть возлюбленную и превратиться в лучшую версию себя.
С 6 декабря, Wink, «Иви»
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