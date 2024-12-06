Продолжение «Клиники» запущено в разработку

Слухи о продолжении культового сериала появились еще в 2023 году, тогда Биллу Лоуренсу мешал контракт с Warner Bros. TV, который не позволяет сотрудничать с другими кино-компаниями. Урегулировав юридические вопросы, проект официально перевели в разработку на ABC.

По словам создателя, новая «Клиника» планируется одновременно и в качестве мягкого ребута и, как продолжение. В сериале появятся новые интерны, которые традиционно будут попадать в курьезные ситуации на работе.

«Во-первых, людям интересно увидеть, как изменилась медицина для персонажей, которых они полюбили. Во-вторых, шоу всегда работало благодаря молодым идеалистам, для которых медицина — это призвание, а не клише про богатых врачей. Поэтому я считаю, что было бы ошибкой не объединить эти два элемента», — рассказывает о концепции продолжения-перезапуска Лоуренс.

На данный момент сериал находится на стадии предпродакшна.