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Продолжение «Клиники» запущено в разработку

Планируется возвращение в каст знакомых исполнителей: Зака Браффа, Дональда Фэйсона, Сару Чок, Джона МакГинли, а также, возможно, Джури Рейес. А бывший шоураннер проекта, Билл Лоуренс, примет участие в разработке.

"Клиника"
ABC Studios / Doozer /Touchstone Television /Towers Productions Inc.

"Клиника"

Слухи о продолжении культового сериала появились еще в 2023 году, тогда Биллу Лоуренсу мешал контракт с Warner Bros. TV, который не позволяет сотрудничать с другими кино-компаниями. Урегулировав юридические вопросы, проект официально перевели в разработку на ABC.

По словам создателя, новая «Клиника» планируется одновременно и в качестве мягкого ребута и, как продолжение. В сериале появятся новые интерны, которые традиционно будут попадать в курьезные ситуации на работе.

«Во-первых, людям интересно увидеть, как изменилась медицина для персонажей, которых они полюбили. Во-вторых, шоу всегда работало благодаря молодым идеалистам, для которых медицина — это призвание, а не клише про богатых врачей. Поэтому я считаю, что было бы ошибкой не объединить эти два элемента», — рассказывает о концепции продолжения-перезапуска Лоуренс.

На данный момент сериал находится на стадии предпродакшна.

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