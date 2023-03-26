Сериал «Клиника» обзаведется полнометражным фильмом

В том, что это лишь вопрос времени уверяет создатель оригинального шоу Билл Лоуренс. Он отметил, что каст и создатели «Клиники» любят тусоваться друг с другом и поэтому постоянно где-то собираются вместе.
«Актерский состав этого шоу и сценаристы настолько хороши, что все они работают вместе. И главная причина делать что-то подобное не в самой работе, а в том, что мы на самом деле любим тусоваться», — сказал Лоуренс в недавнем интервью Variety.
Поэтому, подытожил Лоуренс, реюнион Зака Браффа с другими актерами «Клиники» в новом фильме «неизбежен».
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