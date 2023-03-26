Сериал «Клиника» обзаведется полнометражным фильмом

«Актерский состав этого шоу и сценаристы настолько хороши, что все они работают вместе. И главная причина делать что-то подобное не в самой работе, а в том, что мы на самом деле любим тусоваться», — сказал Лоуренс в недавнем интервью Variety.

Поэтому, подытожил Лоуренс, реюнион Зака Браффа с другими актерами «Клиники» в новом фильме «неизбежен».