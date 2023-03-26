18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Сериал «Клиника» обзаведется полнометражным фильмом

Поделиться:

В том, что это лишь вопрос времени уверяет создатель оригинального шоу Билл Лоуренс. Он отметил, что каст и создатели «Клиники» любят тусоваться друг с другом и поэтому постоянно где-то собираются вместе.

Кинопоиск/YouTube

«Актерский состав этого шоу и сценаристы настолько хороши, что все они работают вместе. И главная причина делать что-то подобное не в самой работе, а в том, что мы на самом деле любим тусоваться», — сказал Лоуренс в недавнем интервью Variety.

Поэтому, подытожил Лоуренс, реюнион Зака Браффа с другими актерами «Клиники» в новом фильме «неизбежен».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: