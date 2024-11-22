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В Петербурге начались съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня»

Следующая остановка — Юпитербург! 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

События второго сезона «Кибердеревни» происходят спустя год после событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Илья Шутов

Креативный продюсер:

Без спойлеров: зрителей ждет ещё больше миров, планет, роботов и приключений! Но, важно, останется семья, любовь к которой Николай проносит через световые годы. Зрителей обязательно ждут захватывающие погони на Буле и много сильных весёлых и драматических историй.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

В каст сериала вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов снова озвучит персонажа Робогозина. В режиссерском кресле по-прежнему Сергей Васильев (он же автор роликов про русскую кибердеревню, которые выходили на YouTube-канале birchpunk), а за камерами — Роман Коробко. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

Напомним, сюжет сай-фай комедии разворачивается вокруг фермера Николая, который ведет роботизированное хозяйство на Марсе. В один момент ему приходится противостоять главе большой корпорации, который захочет построить на этом месте новый завод.

Премьера второго сезона состоится на Кинопоиске в 2025 году.

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