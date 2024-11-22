В Петербурге начались съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня»

Напомним, сюжет сай-фай комедии разворачивается вокруг фермера Николая, который ведет роботизированное хозяйство на Марсе. В один момент ему приходится противостоять главе большой корпорации, который захочет построить на этом месте новый завод.

Премьера второго сезона состоится на Кинопоиске в 2025 году.

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