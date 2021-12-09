Нанороботы, кабинет для чипирования и новые технологии: создатели «кибердеревни» показали ролик с кибербольницей

По сюжету в экспериментальную робочеловеческую больницу в городе Астероидске приезжает история иностранный эксперт Томас, который не верит слухам об эффективных российских наноботах и хочет своими глазами увидеть в действии работу этой киберполиклинники.

В этой больнице не только проводят операции, но еще оказывают помощь как обычным людям, так и роботам. Здесь есть и «перевязочная», и «перепайная», а зрение устройств проверяют по табличке с QR-кодами разного размера.

«Однако суеверия никуда не делись: среди роботов есть и античипировочники, которые верят, что после чипирования станут людьми. Пугающая перспектива», — рассказали создатели ролика.

Сейчас зрителям показали лишь первый эпизод истории про «кибербольницу», вторую часть выложат на канал через неделю, 16 декабря.

Напомним, петербургский 3D-художник Владислав Иванов выложил новую работу. В этот раз он посвятил ее проблеме экологии, которая через несколько столетий может превратиться в настоящую катастрофу.