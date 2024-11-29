«Первый номер», «Агентство» с Фассбендером и хитовая «Субстанция»: Что смотреть дома на этой неделе

Майкл Фассбендер в роли агента ЦРУ в триллере «Агентство», британский детектив «Убрать Милли Блэк», ромком с Линдси Лохан «Наш маленький секрет» и хитовый боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли, а также байопик группы «Руки Вверх!», драмеди с Беном Стиллером «Щелкунчики» и бенефис Евгения Цыганова в проекте «Первый номер» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах.
Сериал «Убрать Милли Блэк» / Get Millie Black, премьера (18+)
Британская детективная драма по сценарию Марлона Джеймса — лауреата Букера за роман «Краткая история семи убийств». Полицейская Милли Блэк возвращается на родину в Ямайку, так как ее карьера в Скотленд-Ярде не сложилась. Здесь она расследует вместе с напарником исчезновение людей. Вскоре выясняется, что те как-то пересекаются с делом, которое ведет ее бывший коллега, детектив Люк Холборн.
В касте сериала — Тамара Лоуренс («Голос перемен»), Джозеф Демпси («Игра престолов») и Гершвин Эсташ-мл. («Джентльмены»).
С 25 ноября, Max, Channel 4
Сериал «Нераскрытое дело: Кто убил Джонбенет Рэмси» / Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey, премьера (18+)
Документальный детектив о громком убийстве шестилетней девочки в штате Колорадо в 1996 году — виновного (или виновных) в ее смерти не нашли до сих пор. Преступление стало одним из самых резонансных в новейшей истории США и обросло многочисленными версиями: основными подозреваемыми были родители Джонбенет, однако доказательств оказалось недостаточно.
Режиссером выступил оскаровский номинант Джо Берлингер, мастер жанра тру-крайм, известный по документальной трилогии «Потерянный рай», а также фильму о маньяке Теде Банди «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном.
С 25 ноября, Netflix
Фильм «Дорогой Санта» / Dear Santa, премьера (18+)
Рождественская комедия о мальчике, который случайно отправил письмо с пожеланиями подарков не Санта-Клаусу, а Сатане. Очевидно, что ничего хорошего из этого выйти не могло.
Новая работа комедийного классика Бобби Фаррелли («Тупой и еще тупее», «Любовь зла») — с Джеком Блэком («Школа рока», «Джуманджи: Новый уровень») в роли очень плохого Санты.
С 25 ноября, Paramount+
Фильм «Наш маленький секрет» / Our Little Secret, премьера (18+)
Еще одна комедия с рождественской атмосферой — на этот раз романтическая. Расставшаяся парочка обнаруживает, что их нынешние возлюбленные — брат и сестра, так что праздновать придется всем вместе (а параллельно стараться не убить друг друга).
Классический ромком от режиссера «101 далматинца» и «Невероятных приключений Билла и Теда» Стивена Херека с Линдси Лохан («Чумовая пятница») и Иэном Хардингом («Ford против Ferrari»).
C 27 ноября, Netflix
Фильм «Мемуары улитки» / Memoir of a Snail (18+)
Австралийский мультфильм о дружбе одинокой коллекционерки улиток Грейс, страдающей после смерти родителей, и странноватой пожилой дамы Пинки.
Новая работа режиссера Адама Эллиота, автора получившей «Оскар» короткометражки «Харви Крампет» и хита «Мэри и Макс». Героев озвучили Сара Снук («Наследники»), Джеки Уивер («Мой парень — псих»), а также Эрик Бана («Мюнхен») и музыкант Ник Кейв.
С 27 ноября, Prime Video, Apple TV+
Фильм «Руки Вверх!» (18+)
Ностальгический байопик о становлении сверхпопулярной группы «Руки Вверх!», в создании которого максимально активно участвовал солист Сергей Жуков: снялся в роли самого себя, стал соавтором сценария, предоставил дневники и черновики песен. Его коллега Алексей Потехин также в деле.
Музыкантов в молодости сыграли Влад Прохоров («Между нами лето») и Илья Русь («Спецкоры»), режиссером выступил Аскар Узабаев (комедия «Теща»).
С 28 ноября, Start, Premier, «Иви», Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Безумие» / The Madness, премьера (18+)
Триллер о журналисте-расследователе, который стал свидетелем убийства и сам попал под подозрение. Теперь ему ничего не остается, кроме как попытаться спасти свою репутацию и избежать незаслуженного наказания.
Главную роль исполнил Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов», «Эйфория»), также в касте Марша Стефани Блейк («Последние дни Птолемея Грея») и Тэмсин Топольски («Медленные лошади»). Режиссеры — Джессика Лори (Halo), Куен Чан («Уборщица. История матери-одиночки») и Клемент Вирго («Прослушка»).
С 28 ноября, Netflix
Фильм «Щелкунчики» / Nutcrackers (18+)
Драмеди с Беном Стиллером («Ночь в музее», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») в главной роли — его герой отправляется на ферму в Огайо, чтобы позаботиться о четырех племянниках-сиротах. В итоге поездка на пару дней затягивается на несколько недель: мужчина понимает, что нашел то, чего ему давно не хватало.
Режиссером выступил автор «Властелина разметки» и «Джо» Дэвид Гордон Грин.
С 29 ноября, Hulu
Сериал «Агентство» / The Agency, премьера (18+)
Дебют Майкла Фассбендера в сериалах — американский триллер с яркой романтической линией, основанный на популярном французском шоу «Бюро». Он играет тайного агента ЦРУ по прозвищу Марсианин. Тот должен по приказу начальства вернуться в Лондон, но его миссия под прикрытием оказывается под угрозой срыва из-за любви.
Помимо Фассбендера, в шоу снялись Ричард Гир, Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит и Кэтрин Уотерстон, а поставил первые эпизоды Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
С 29 ноября, Paramount+
Сериал «Сенна» / Senna, премьера (18+)
Биографический сериал о трехкратном чемпионе «Формулы-1» Айртоне Сенне, которого болельщики и пресса в один голос называли «бразильским волшебником». Сенна погиб на трассе в 1994 году, но многие до сих пор считают его величайшим пилотом всех времен.
Игровое кино о нем еще не снимали, поэтому сериал Висенте Аморина гарантированно вызовет массу споров. В главной роли — Габриел Леони (недавно он уже побыл в образе гонщика в «Феррари» Майкла Манна).
С 29 ноября, Netflix
Фильм «Субстанция» / The Substance (18+)
Феминистский боди-хоррор Корали Фаржа («Песочный человек») с Маргарет Куолли и Деми Мур получил в этом году в Каннах приз за лучший сценарий. Мечтая сохранить молодость, померкнувшая голливудская звезда Элизабет принимает препарат «Субстанция». Благодаря нему она перерождается в юную Сью, но есть и значительные побочные эффекты, если нарушить баланс. Фильм стал хитом в российском прокате и наконец-то выходит и в онлайне. Подробнее о картине мы писали здесь.
С 29 ноября, «Кинопоиск», «Иви», Okko, «Смотрим»
Сериал «Первый номер», премьера (18+)
Комедийная драма о российском глянце: писатель Иноземцев (Евгений Цыганов), оказавшийся в незавидном статусе «сбитого летчика», по стечению обстоятельств возглавляет некогда популярный журнал, который вот-вот закроется. В редакции тут же начинается зажигательный фестиваль токсичности — но парадоксальным образом это идет изданию только на пользу.
За режиссуру отвечает Клим Козинский (автор сериала «Вне себя»), сценарий написал Сергей Минаев, в касте — сплошь звезды: Александра Бортич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и многие другие.
С 1 декабря, Kion
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