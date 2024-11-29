«Первый номер», «Агентство» с Фассбендером и хитовая «Субстанция»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Нераскрытое дело: Кто убил Джонбенет Рэмси» / Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey, премьера (18+)

Документальный детектив о громком убийстве шестилетней девочки в штате Колорадо в 1996 году — виновного (или виновных) в ее смерти не нашли до сих пор. Преступление стало одним из самых резонансных в новейшей истории США и обросло многочисленными версиями: основными подозреваемыми были родители Джонбенет, однако доказательств оказалось недостаточно.

Режиссером выступил оскаровский номинант Джо Берлингер, мастер жанра тру-крайм, известный по документальной трилогии «Потерянный рай», а также фильму о маньяке Теде Банди «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном.

С 25 ноября, Netflix