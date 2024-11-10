Disney работает над новой трилогией по «Звездным войнам»

Компания Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку новой трилогии фильмов о «Звездных войнах». Он напишет сценарий и спродюсирует будущие фильмы вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Об этом пишет Deadline.

Ранее Кинберг сотрудничал с Lucasfilm, создав вместе с Дейвом Филони и Кэрри Бек номинированный на «Эмми» мультсериал «Повстанцы», выходивший с 2014 по 2018 год. Он также работал консультантом по «Звездные войны: Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамса, который возродил франшизу в 2015 году. Предыдущая трилогия «Звездных войн» закончилась в 2019 году фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

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