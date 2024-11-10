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Кино и сериалы

Disney работает над новой трилогией по «Звездным войнам»

В нее войдут 10–12-й эпизоды истории о Скайуокерах. Инсайдеры утверждают, что это будет начало новой саги.

Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Компания Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку новой трилогии фильмов о «Звездных войнах». Он напишет сценарий и спродюсирует будущие фильмы вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Об этом пишет Deadline.

Ранее Кинберг сотрудничал с Lucasfilm, создав вместе с Дейвом Филони и Кэрри Бек номинированный на «Эмми» мультсериал «Повстанцы», выходивший с 2014 по 2018 год. Он также работал консультантом по «Звездные войны: Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамса, который возродил франшизу в 2015 году. Предыдущая трилогия «Звездных войн» закончилась в 2019 году фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть подборку новинок этой недели. В материале: шпионский триллер с Эдди Редмэйном «День Шакала», документальный проект про рестораны и шефов Петербурга «Тонкий вкус», анимационный хит Netflix «Аркейн», приключенческий детектив с Сергеем Безруковым «Плевако», а также сиквел «Молодежки» и спин-офф сай-фай-боевика «Цитадель».

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