В Петербурге пройдет XI Фестиваль кино Швейцарии

В третьем блоке основной интерес будет сосредоточен на российско-швейцарских связях как исторических, так и литературных. 15 ноября программу откроет экскурсия и лекция «Набоков и Швейцария» в Пушкинском Доме, а завершит день показ документального фильма «Возвращение Набокова». На следующий день, 16 ноября, программа продолжится в Институте истории естествознания и техники имени Вавилова лекцией о роли швейцарцев в Российской академии наук и показом фильма «Михайло Ломоносов».

Финальный блок фестиваля, который пройдет 17 ноября в арт-пространстве «Союз печатников», охватит лекцию-презентацию о швейцарском писателе Иеремии Готхельфе и показ фильма «Черный паук» по одноименной новелле писателя и одном из ключевых текстов эпохи бидермейера.

Напомним, в эти же дни в Петербурге стартует фестиваль бразильского кинематографа. С 7 по 10 ноября в «Родине» покажут свежие комедии, драмы и байопики прямиком из Бразилии — в том числе ромком «Влюбленная» режиссера Наталии Варт со звездой телесериала «Клон» Джованной Антонелли.

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