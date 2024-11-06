В Петербурге пройдет XI Фестиваль кино Швейцарии

Программа фестиваля включает в себя как современное кино, так и ретроспективу классики, а также встречи и лекции об исторических связях России и Швейцарии.
11-й Фестиваль кино Швейцарии от Киноклуба «Синемафия» пройдет с 8 по 17 ноября в Петербурге на пяти площадках: кинотеатре «Ленфильм», Медиатеке Французского института, Пушкинском Доме, в Институте истории естествознания и техники имени Вавилова и в «Союз печатников». Мероприятия фестиваля разделены на несколько блоков: «Новое швейцарское кино», «Ретроспектива Клода Горетта к 95-летию со дня рождения», «Российско-швейцарские связи: история, литература, наука», «Литературно-издательский проект "Швейцарская книжная классика"». Вход на мероприятия фестиваля, кроме смотров в «Ленфильм», бесплатный по регистрации.
Программный директор Киноклуба «Синемафия» Андрей Смирнов:
Начинается второе десятилетие швейцарского кино в северной столице! С 8 по 17 ноября 2024 года пройдёт 11-й Фестиваль кино Швейцарии в Петербурге, где мы, как всегда, постараемся рассказать и показать вам самое разное кино из альпийской страны или связанное с её выдающимися персонажами, а также петербуржцами, связавшими свою жизнь со Швейцарией в разные исторические эпохи, — комментирует события предстоящего фестиваля программный директор Киноклуба «Синемафия» Андрей Смирнов. — В рамках 11-го Фестиваля кино Швейцарии в Петербурге пройдут показы нового швейцарского кино, ретроспектива кинорежиссера Клода Горетта (1929-2019), приуроченная к его 95-летию, расскажем о сюжетах из истории общих культурно-исторических связей Петербурга и Швейцарии и вместе с издательством libra вспомним классика швейцарской литературы Иеремию Готхельфа, которого называют и «швейцарским Достоевским», и «швейцарским Гоголем».
8 ноября в рамках первого блока покажут три актуальные ленты, объединенные исторической тематикой: «Забытый человек» режиссера Лорана Негре, «Бонжур, Швейцария» Питера Луизи и «Теория всего» Тимма Крегера. Все смотры пройдут в кинотеатре «Ленфильм».
«Ретроспектива Клода Горетта к 95-летию со дня рождения» пройдет с 11 по 14 ноября в Медиатеке Французского института. Помимо кинопоказов четырех картин — «Жан-Люк, затравленный», «Приглашение», «Кружевница», «Если бы солнце не всходило» — состоится лекция кинокритика Наталии Эфендиевой «Клод Горетта — еще один мастер швейцарской „новой волны“».
В третьем блоке основной интерес будет сосредоточен на российско-швейцарских связях как исторических, так и литературных. 15 ноября программу откроет экскурсия и лекция «Набоков и Швейцария» в Пушкинском Доме, а завершит день показ документального фильма «Возвращение Набокова». На следующий день, 16 ноября, программа продолжится в Институте истории естествознания и техники имени Вавилова лекцией о роли швейцарцев в Российской академии наук и показом фильма «Михайло Ломоносов».
Финальный блок фестиваля, который пройдет 17 ноября в арт-пространстве «Союз печатников», охватит лекцию-презентацию о швейцарском писателе Иеремии Готхельфе и показ фильма «Черный паук» по одноименной новелле писателя и одном из ключевых текстов эпохи бидермейера.
Напомним, в эти же дни в Петербурге стартует фестиваль бразильского кинематографа. С 7 по 10 ноября в «Родине» покажут свежие комедии, драмы и байопики прямиком из Бразилии — в том числе ромком «Влюбленная» режиссера Наталии Варт со звездой телесериала «Клон» Джованной Антонелли.
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