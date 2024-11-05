В «Родине» пройдет XV Фестиваль бразильского кино

Смотры стартуют 7 ноября с биографической картины «Гонзага», рассказывающей о культовом бразильском певце и аккордеонисте, известным также как «король байяо». Режиссер — Брено Сильвейра.

8 ноября можно увидеть два фильма — «Перолу» Мурило Бенисио и «Наша мечта» Эдуардо Альбергария. Последний представит байопик о иконе фанк музыки — дуэте «Клаудиньо и Бушеша».

В субботу, 9 ноября, смотрим драмеди Сузаны Гарсия «Моя сестра и я», фильм «Воспоминания о хижине» по композициям певца и музыканта Адонирана Барбозы в постановке Педро Серрано, а также комедию Наталии Варт «Влюбленная» по мотивам бестселлера «Влюбиться в 40» Крис Соузы Фонтес.

Завершат фестивальную программу ромком «От отца к сыну» Пауло Халма и фестивальная биографическая драма «Путешествие Педро» Лаиса Боданзки — о первом императоре Бразилии, вынужденном отречься от престола.

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