В «Родине» пройдет XV Фестиваль бразильского кино

Покажут фильмы о ключевых персонах бразильской поп-культуры, а также представят любимых актеров мыльных опер в новых амплуа.
"Гонзага – от отца к сыну"
XV Фестиваль бразильского кино пройдет с 7 по 10 ноября в киноцентре «Родина» и покажет 8 новейших картин, в том числе комедии, драмы и байопики. Как рассказали Собака.ru в оргкомитете фестиваля, в программе смотров представлено несколько работ, вдохновленных национальной музыкой — от традиционной самбы до фанка. Еще одним хайлайтом станет ромком «Влюбленная» режиссера Наталии Варт — в нем сыграла звезда нулевых, исполнительница роли Жади в телесериале «Клон», Джованна Антонелли. Ее коллегу по съемочной площадке, Мурило Бенисио, можно увидеть в драме «Перола». Актер выступил режиссером и сценаристом киноадаптации одноименного текста бразильского драматурга Мауро Рази. Все сеансы программы пройдут в Большом зале киноцентра на языке оригинала с русскими субтитрами.
"Путешествие Педру"
Смотры стартуют 7 ноября с биографической картины «Гонзага», рассказывающей о культовом бразильском певце и аккордеонисте, известным также как «король байяо». Режиссер — Брено Сильвейра.
8 ноября можно увидеть два фильма — «Перолу» Мурило Бенисио и «Наша мечта» Эдуардо Альбергария. Последний представит байопик о иконе фанк музыки — дуэте «Клаудиньо и Бушеша».
В субботу, 9 ноября, смотрим драмеди Сузаны Гарсия «Моя сестра и я», фильм «Воспоминания о хижине» по композициям певца и музыканта Адонирана Барбозы в постановке Педро Серрано, а также комедию Наталии Варт «Влюбленная» по мотивам бестселлера «Влюбиться в 40» Крис Соузы Фонтес.
Завершат фестивальную программу ромком «От отца к сыну» Пауло Халма и фестивальная биографическая драма «Путешествие Педро» Лаиса Боданзки — о первом императоре Бразилии, вынужденном отречься от престола.
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