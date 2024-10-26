18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Новый «Человек-паук» с Томом Холландом выйдет в июле 2026 года

Четвертую часть про супергероя снимет режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон. Подзаголовок будущей ленты пока не называется.

Sarunyu L / Shutterstock.com

«Человек-паук-4» дебютирует вскоре после «Мстителей: Судного дня», который выйдет 1 мая 2026 года. 22 октября Холланд подтвердил, что съемки четвертого фильма о Человеке-пауке начнутся в середине 2025 года. «Следующим летом мы начнем снимать. Все готово — мы почти начали. Очень волнительно. Не могу дождаться!» — сказал актер. 

Он также рассказал, что прочитал черновик сценария «Человека-паука-4» и что «над ним нужно поработать, но сценаристы проделывают отличную работу». Напомним, что последний фильм об истории супергероя выходил в конце 2021 года.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри «Преступление и наказание», «Лихие» и «Трансформеры: Начало».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: