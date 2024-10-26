Новый «Человек-паук» с Томом Холландом выйдет в июле 2026 года

«Человек-паук-4» дебютирует вскоре после «Мстителей: Судного дня», который выйдет 1 мая 2026 года. 22 октября Холланд подтвердил, что съемки четвертого фильма о Человеке-пауке начнутся в середине 2025 года. «Следующим летом мы начнем снимать. Все готово — мы почти начали. Очень волнительно. Не могу дождаться!» — сказал актер.

Он также рассказал, что прочитал черновик сценария «Человека-паука-4» и что «над ним нужно поработать, но сценаристы проделывают отличную работу». Напомним, что последний фильм об истории супергероя выходил в конце 2021 года.

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