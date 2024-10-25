«Преступление и наказание», «Лихие» и «Трансформеры: Начало»: Что смотреть дома на этой неделе

Иван Янковский в роли Раскольникова в «Преступлении и наказании» (снято в Петербурге!), драма Юрия Быкова о 1990-х «Лихие», анимационный приквел франшизы «Трансформеры», а также шоу про психотерапию в духе «Шестого чувства» «Прежде чем» и приключения Лунтика в версии номинанта на «Оскар» Константина Бронзита — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 6 сезон (18+)
Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам одноименного фильма Тайки Вайтити заходит на финальный сезон. В нем герои-вампиры разбудят соседа, спавшего с 1976 года, поймут, что почти ничего не успели за почти 50 лет жизни, и начнут об этом сожалеть, хотя, казалось бы, у них впереди — вечность.
С 21 октября, FX
Сериал «Княжна милосердия», премьера (16+)
Костюмная мелодрама с Соней Присс («Серебряные коньки»). Ее героиня — княгиня Софья Раевская, чей муж Алексей (Денис Нурулин) пропадает без вести на исходе русско-турецкой войны в 1878 году. Чтобы выяснить, что случилось с супругом, она оканчивает курсы медсестер и отправляется вслед за ним на фронт.
В касте сериала Леонида Белозоровича («Алекс Лютый») также Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие.
С 21 октября, «Россия-1», «Смотрим»
Фильм «Трансформеры: Начало» / Transformers One (16+)
Анимационный приквел франшизы рассказывает, как друзья Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами, а трансформеры разделились на автоботов и десептиконов. Все начинается с того, что роботы Орион Пакс (Крис Хемсворт) и Д-16 (Брайан Тайри Генри) нелегально участвуют в гонке «Иакон 5000», организованной правителем Кибертрона Сентинелом Праймом. Режиссером картины стал Джош Кули («История игрушек 4»), а героев также озвучивают Кигэн-Майкл Ки (Бамблби) и Скарлетт Йоханссон (Элита-1).
С 22 октября, Amazon Prime, Apple TV+, Vudu
Сериал «Лихие», премьера (18+)
Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.
Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.
С 24 октября, Okko, Start
Сериал «Хит», премьера (16+)
Документальный сериал о новейшей истории российской музыки (в основном, жанра поп) — с начала 1990-х и до нашего времени. Среди экспертов проекта в кадре появляются Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Шура, Катя IOWA, Feduk, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук, Яна Чурикова, журналисты Олег Кармунин и Николай Редькин и многие-многие другие. Режиссерами выступили Родион Чепель («Дуров», «Пелевин»), Дилия Альшина («Девяностые») и Андрей Ананин («Земля больших возможностей»).
С 24 октября, Wink
Фильм «Лунтик. Возвращение домой» (0+)
Полнометражный фильм о приключениях Лунтика снял номинант на «Оскар» Константин Бронзит. На этот раз протагонист будет пытаться вернуться обратно на Луну. Не без помощи верных друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. Их ждут многочисленные приключения на Черной горе.
С 24 октября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Досье "Черная канарейка"» / Canary Black (18+)
Боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли поставил Пьер Морель, режиссер «Заложницы» и «Из Парижа с любовью». Агентша ЦРУ Эйвери Грейвс вынуждена вести переговоры с террористами, похитившими ее мужа. Поставив на кон репутацию, она соглашается добыть для них секретные сведения.
С 24 октября, Prime Video
Сериал «Прежде чем» / Before, премьера (18+)
Еще одно шоу про психолога в кризисе в пуле проектов Apple TV+. Правда, в отличие от «Терапии», в жанре чистой драмы. Главный герой Илай переживает из-за смерти совершившей суицид жены. Ему кажется, что новый пациент — маленький мальчик — как-то связан с ее кончиной. Илая в сериале играет комик Билли Кристал, среди авторов «Прежде чем» Сара Торп — сценаристка «Амнезии».
С 25 октября, Apple TV+
Сериал «Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 5 сезон (Paramount+) (18+)
Финал анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти». В новом сезоне экипажу «Серритоса» надо выполнить еще одну миссию.
С 25 октября, Paramount+
Фильм «Холли» / Holly (18+)
Мистическая драма бельгийки Фин Трох («Дом») участвовала в основном конкурсе венецианского кинофестиваля в прошлом году. Юная Холли отказывается идти в школу, так как у нее плохое предчувствие. Когда там происходит пожар, девочку начинают считать ясновидящей и вынуждать «творить чудеса». На что она, бывший изгой, с радостью соглашается и даже начинает зарабатывать на тревожности других людей.
С 25 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Преступление и наказание», премьера (18+)
В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие хрестоматийного романа Достоевского перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он, подстрекаемый Тенью (Борис Хвошнянский), задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты. В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.
С 26 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 3 сезон (18+)
Жизнеутверждающее драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. В третьем, финальном, сезоне Сэм все же сумеет справиться со своей травмой.
С 27 октября, HBO
Фильм «Смотри на меня!» (18+)
Трогательная мелодрама Владимира Грамматикова («Усатый нянь») основана на реальных событиях, произошедших с его мамой. По сюжету после войны в 1948-м бывшая оперная певица Нина Левицкая пытается избежать ареста по политическим мотивам и отыскать мужа, пропавшего почти год назад. Она берет с собой четверых детей, корову, пианино и на товарном поезде отправляется из Свердловска в Москву. Главную роль в картине исполнила Александра Урусляк («Пингвины моей мамы»).
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
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