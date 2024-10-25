«Преступление и наказание», «Лихие» и «Трансформеры: Начало»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Княжна милосердия», премьера (16+)

Костюмная мелодрама с Соней Присс («Серебряные коньки»). Ее героиня — княгиня Софья Раевская, чей муж Алексей (Денис Нурулин) пропадает без вести на исходе русско-турецкой войны в 1878 году. Чтобы выяснить, что случилось с супругом, она оканчивает курсы медсестер и отправляется вслед за ним на фронт.

В касте сериала Леонида Белозоровича («Алекс Лютый») также Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие.

С 21 октября, «Россия-1», «Смотрим»