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Кино и сериалы

«Преступление и наказание», «Лихие» и «Трансформеры: Начало»: Что смотреть дома на этой неделе

Иван Янковский в роли Раскольникова в «Преступлении и наказании» (снято в Петербурге!), драма Юрия Быкова о 1990-х «Лихие», анимационный приквел франшизы «Трансформеры», а также шоу про психотерапию в духе «Шестого чувства» «Прежде чем» и приключения Лунтика в версии номинанта на «Оскар» Константина Бронзита — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Defender Films, FX Network, FX, 2021-2024

Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 6 сезон (18+)

Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам одноименного фильма Тайки Вайтити заходит на финальный сезон. В нем герои-вампиры разбудят соседа, спавшего с 1976 года, поймут, что почти ничего не успели за почти 50 лет жизни, и начнут об этом сожалеть, хотя, казалось бы, у них впереди — вечность. 

С 21 октября, FX 

фотографии телеканала «Россия», 2024

Сериал «Княжна милосердия», премьера (16+)

Костюмная мелодрама с Соней Присс («Серебряные коньки»). Ее героиня — княгиня Софья Раевская, чей муж Алексей (Денис Нурулин) пропадает без вести на исходе русско-турецкой войны в 1878 году. Чтобы выяснить, что случилось с супругом, она оканчивает курсы медсестер и отправляется вслед за ним на фронт.

В касте сериала Леонида Белозоровича («Алекс Лютый») также  Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие. 

С 21 октября, «Россия-1», «Смотрим»

Paramount Animation, Hasbro Entertainment, Entertainment One, Paramount Pictures, 2024

Фильм «Трансформеры: Начало» / Transformers One (16+)

Анимационный приквел франшизы рассказывает, как друзья Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами, а трансформеры разделились на автоботов и десептиконов. Все начинается с того, что роботы Орион Пакс (Крис Хемсворт) и Д-16 (Брайан Тайри Генри) нелегально участвуют в гонке «Иакон 5000», организованной правителем Кибертрона Сентинелом Праймом. Режиссером картины стал Джош Кули («История игрушек 4»), а героев также озвучивают Кигэн-Майкл Ки (Бамблби) и Скарлетт Йоханссон (Элита-1).

С 22 октября, Amazon Prime, Apple TV+, Vudu

«Среда», Okko, 2024

Сериал «Лихие», премьера (18+)

Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.

Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.  

С 24 октября, Okko, Start 

Wink Originals, Wink.ru, 2024

Сериал «Хит», премьера (16+)

Документальный сериал о новейшей истории российской музыки (в основном, жанра поп) — с начала 1990-х и до нашего времени. Среди экспертов проекта в кадре появляются Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Шура, Катя IOWA, Feduk, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук, Яна Чурикова, журналисты Олег Кармунин и Николай Редькин и многие-многие другие. Режиссерами выступили Родион Чепель («Дуров», «Пелевин»), Дилия Альшина («Девяностые») и Андрей Ананин («Земля больших возможностей»).

С 24 октября, Wink

Студия «Мельница», кинокомпания СТВ, телеканал «Россия 1», 2024

Фильм «Лунтик. Возвращение домой» (0+)

Полнометражный фильм о приключениях Лунтика снял номинант на «Оскар» Константин Бронзит. На этот раз протагонист будет пытаться вернуться обратно на Луну. Не без помощи верных друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. Их ждут многочисленные приключения на Черной горе.

С 24 октября, «Кинопоиск», «Иви»

Anton, MP Film Production, MP Produkcija, Off The Pier Productions, Sentient Entertainment, прокатчик в России — Централ Партнершип, 2024.

Фильм «Досье "Черная канарейка"» / Canary Black (18+)

Боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли поставил Пьер Морель, режиссер «Заложницы» и «Из Парижа с любовью». Агентша ЦРУ Эйвери Грейвс вынуждена вести переговоры с террористами, похитившими ее мужа. Поставив на кон репутацию, она соглашается добыть для них секретные сведения.

С 24 октября, Prime Video

Сериал «Прежде чем» / Before, премьера (18+)

Еще одно шоу про психолога в кризисе в пуле проектов Apple TV+. Правда, в отличие от «Терапии», в жанре чистой драмы. Главный герой Илай переживает из-за смерти совершившей суицид жены. Ему кажется, что новый пациент — маленький мальчик — как-то связан с ее кончиной. Илая в сериале играет комик Билли Кристал, среди авторов «Прежде чем» Сара Торп — сценаристка «Амнезии».  

С 25 октября, Apple TV+ 

Paramount Animation, 219 Productions, CBS All Access Originals, CBS Eye Animation Productions, Important Science, Roddenberry Entertainment, Secret Hideout, Titmouse, Paramount+, 2020-2023

Сериал «Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 5 сезон (Paramount+) (18+)

Финал анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти». В новом сезоне экипажу «Серритоса» надо выполнить еще одну миссию.

С 25 октября, Paramount+

кадр из фильма, Prime Time, Tarantula, Topkapi Films, Les Films du Fleuve, Agat Films & Cie, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mirage Films, 2023

Фильм «Холли» / Holly (18+)

Мистическая драма бельгийки Фин Трох («Дом») участвовала в основном конкурсе венецианского кинофестиваля в прошлом году. Юная Холли отказывается идти в школу, так как у нее плохое предчувствие. Когда там происходит пожар, девочку начинают считать ясновидящей и вынуждать «творить чудеса». На что она, бывший изгой, с радостью соглашается и даже начинает зарабатывать на тревожности других людей.   

С 25 октября, «Кинопоиск»

Плюс Студия, Zoom Production, «Кинопоиск», 2024

Сериал «Преступление и наказание», премьера (18+)

В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие хрестоматийного романа Достоевского перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он, подстрекаемый Тенью (Борис Хвошнянский), задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты. В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.

С 26 октября, «Кинопоиск»

Duplass Brothers Productions, The Mighty Mint, HBO, 2022-2024

Сериал «Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 3 сезон (18+)

Жизнеутверждающее драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. В третьем, финальном, сезоне Сэм все же сумеет справиться со своей травмой.

С 27 октября, HBO 

Кадр из фильма, МВФильм», «Централ Партнершип»

Фильм «Смотри на меня!» (18+)

Трогательная мелодрама Владимира Грамматикова («Усатый нянь») основана на реальных событиях, произошедших с его мамой. По сюжету после войны в 1948-м бывшая оперная певица Нина Левицкая пытается избежать ареста по политическим мотивам и отыскать мужа, пропавшего почти год назад. Она берет с собой четверых детей, корову, пианино и на товарном поезде отправляется из Свердловска в Москву. Главную роль в картине исполнила Александра Урусляк («Пингвины моей мамы»).

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko

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Что смотреть дома

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