Роман Михайлов ищет актера на главную роль — режиссер снимет очередной фильм в Индии

На данном этапе режиссер-рекордсмен (6 фильмов за 2 года!) и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищет в «мозговыносящий» проект некоего «харизматичного безумного чела» от 25 до 40 лет, который свободно разговаривает на английском. О самом фильме пока известно не много — съемки пройдут в Индии с индийским кастом. Свои визитки присылать сюда: juliavita@yandex.ru

«Главное — дикая харизма и возможность сложной импровизации на английском. И если вы танцуете какую-нибудь дичь или вакинг, или брейкинг, тоже намекните», — комментирует Роман Михайлов.