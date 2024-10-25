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Роман Михайлов ищет актера на главную роль — режиссер снимет очередной фильм в Индии

Проект находится на первых этапах разработки. Новостью поделился сам режиссер в своем канале в Telegram: «Да, проект настолько странен, что нам самим не верится, что за него беремся».

Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

На данном этапе режиссер-рекордсмен (6 фильмов за 2 года!) и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищет в «мозговыносящий» проект некоего «харизматичного безумного чела» от 25 до 40 лет, который свободно разговаривает на английском. О самом фильме пока известно не много — съемки пройдут в Индии с индийским кастом. Свои визитки присылать сюда: juliavita@yandex.ru

«Главное — дикая харизма и возможность сложной импровизации на английском. И если вы танцуете какую-нибудь дичь или вакинг, или брейкинг, тоже намекните», — комментирует Роман Михайлов. 

Как математик, брейк-дансер и писатель Роман Михайлов стал главным инди-режиссером России (6 фильмов за 2 года!)

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