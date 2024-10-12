В России снимут новую экранизацию о Штирлице

«Замечательный продюсер и сценарист, автор сериала "Начальник разведки" о Павле Фитине Артем Чащихин-Тоидзе сейчас работает над новыми сценариями по романам о Штирлице. Он мне присылает это - очень бережное отношение к тексту Юлиана Семенова, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», — цитирует ТАСС дочь писателя Ольгу Семенову, которая является руководителем Культурного фонда Юлиана Семенова и Дома-музея Юлиана Семенова.

Ольга Семенова предположила, что съемки могут начаться следующим летом. Она ожидает, что новый проект о Штирлице понравится молодежи. «Это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи именно сериал», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Иван Янковский и Анастасия Талызина сыграют в «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова. Действие оригинального сюжета перенесут в нулевые.