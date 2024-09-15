«Аутсорс» назвали самым ожидаемым сериалом на фестивале «Новый сезон»

На церемонии награждения был объявлен фильм открытия фестиваля 2025 года — документальная лента «Брат навсегда», посвященная 25-летию фильма «Брат 2» Алексея Балабанова. Над ним будут работать наследники создателей: Григорий Сельянов, Петр Балабанов и Александр Бодров. Кроме того, Полина Зуева, директор и продюсер фестиваля, заявила о новой номинации с 2025 года — лучший дженерик (трейлер сезона) от платформы.

Вот полный список лауреатов:

лучший фильм — «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича;

герой «Нового сезона» — Евгений Цыганов («Первый номер» Клима Козинского);

героиня «Нового сезона» — Саша Бортич («Между нами химия»);

открытие «Нового сезона» — режиссер и сценарист сериала «Между нами химия» Карина Чувикова;

специальный приз — «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова

В ожидании премьер предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой неделе. Там вы найдете: финал сезона «Эмили в Париже», Сильвестра Сталлоне и «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой.