«Аутсорс» назвали самым ожидаемым сериалом на фестивале «Новый сезон»

Будущая картина переносит зрителя на Дальний Восток 90-х. Константин (Иван Янковский) — новый надзиратель в тюрьме для пожизненно осужденных. Ему приходится исполнять смертные приговоры, но вскоре он решает передать это на аутсорс. Палачами за деньги становятся близкие жертв смертников.
На церемонии награждения был объявлен фильм открытия фестиваля 2025 года — документальная лента «Брат навсегда», посвященная 25-летию фильма «Брат 2» Алексея Балабанова. Над ним будут работать наследники создателей: Григорий Сельянов, Петр Балабанов и Александр Бодров. Кроме того, Полина Зуева, директор и продюсер фестиваля, заявила о новой номинации с 2025 года — лучший дженерик (трейлер сезона) от платформы.
Вот полный список лауреатов:
- лучший фильм — «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича;
- герой «Нового сезона» — Евгений Цыганов («Первый номер» Клима Козинского);
- героиня «Нового сезона» — Саша Бортич («Между нами химия»);
- открытие «Нового сезона» — режиссер и сценарист сериала «Между нами химия» Карина Чувикова;
- специальный приз — «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова
В ожидании премьер предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой неделе. Там вы найдете: финал сезона «Эмили в Париже», Сильвестра Сталлоне и «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой.
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