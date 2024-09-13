Финал сезона «Эмили в Париже», Сильвестр Сталлоне и «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Барсукот. Очень зверский детектив» / Beastly Crime, премьера (6+)

Анимационный нуар-детектив для всей семьи делает Studio Metrafilms Moldova и канадская Lakeside Animation Studio. Проект основан на серии книг Анны Старобинец (правда, сценарная команда на сайте «Кинопоиска», где шоу и выходит, не указана).

В Дальнем Лесу царит мир и покой, что очень расстраивает юного Барсукота, помогающего приемному отцу Барсуку расследовать местные вегетарианские дела. Но однажды многодетный Заяц исчезает прямо на праздновании своего дня рождения. Режиссером проекта стала Александра Евсеева (ребут «Простоквашина»), а озвучил Барсука и Барсукота Сергей Мардарь (Совунья и Кар-Карыч в «Смешариках»).

С 12 сентября, «Кинопоиск»