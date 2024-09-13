Финал сезона «Эмили в Париже», Сильвестр Сталлоне и «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой: Что смотреть дома на этой неделе

Драма «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне, спин-офф «Ворониных» «Костя — Вера», комедия о поиске себя «Как умереть в одиночестве», а также продолжение триллера «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой и финал четвертого сезона «Эмили в Париже» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Моя гениальная подруга» / L'amica geniale, 4 сезон (18+)
Продолжение истории про токсичную дружбу — экранизация серии отчасти автобиографичных неаполитанских бестселлеров Элены Ферранте. В четвертом и финальном сезоне главные героини — Лену и Лила — уже взрослые женщины, которые все также не могут разобраться в своих запутанных отношениях друг с другом, основанных на травмах из детства и юности. Протагонисток теперь играют Альба Рорвахер и Ирен Майорино.
С 9 сентября, HBO
Фильм «Одним днем» (18+)
Драму Стаса Иванова («Немцы», «ЮЗЗЗ») с Антоном Васильевым («Открытый брак», «Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли показывали на кинофестивале в Выборге в прошлом году. Живущий в Москве торговец икрой Семен возвращается в родной провинциальный город, где соседствуют хтонь и искренность с трогательностью. Здесь живет Майя (Елизавета Струнина), дочь его покончившей с собой возлюбленной. И, возможно, именно инфантильный Семен и является ее отцом. Оператором картины стал Батыр Моргачев («Хрустальный», «Трасса»). Также в касте Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Янина Лакоба и другие.
С 9 сентября, Kion
Сериал «Костя — Вера», премьера (16+)
В спин-оффе «Ворониных» на первый план выходят Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова). Например, он будет пытаться избавиться от переехавшего к ним будущего зятя Сережи (Николай Новоселов), хотя сам когда-то был на его месте и не нравился Галине Ивановне (Анна Фроловцева). К своим ролям в сериале вернулись также Станислав Дужников и Юлия Куварзина, а среди новичков — Елена Бирюкова и Карина Орлова, которая теперь играет дочь Кости и Веры Машу (в оригинале это была Мария Ильюхина).
С 9 сентября, СТС, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Культурная комедия» (18+)
Комедия Владимира Котта («Непослушник») в духе «Двух дней» Авдотьи Смирновой об особенностях отечественной политики. Пермский чиновник Виктор (Алексей Чадов) всегда ставил во главу угла насущные хозяйственные проблемы. Когда новым вектором развития региона признают культуру, он, чтобы сохранить пост, пытается срочно изучить всю историю искусства. Для этого он нанимает преподавателя Марину (Яна Гладких).
С 11 сентября, Kion, Okko, «Иви»
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 2 часть 4 сезона (18+)
Продолжение романтической комедии с Лили Коллинз в главной роли о пиарщице-американке Эмили, которая переехала из США в Париж. Первую часть четвертого сезона показали месяц назад: в нем протагонистка все же начала встречаться с талантливым шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво). Интрига оставшихся эпизодов строится вокруг того, что его бывшая невеста Камилла (Камилль Раза) не спешит ему сообщить, что на самом деле не беременна от него. А Эмили по поручению Сильви (Филиппин Леруа-Болье) все чаще бывает в командировках.
С 12 сентября, Netflix
Сериал «Жить жизнь», 2 сезон (18+)
Продолжение психологического триллера с элементами детектива от команды «Содержанок». Во втором сезоне Аня (Любовь Аксенова) попытается привлечь к уголовной ответственности организаторов закрытого клуба, в котором учат манипулировать девушками. А еще — построить здоровые отношения с Матвеем (Роман Васильев). В новых сериях к своим ролям вернулись Юрий Чурсин, Владислав Ценев и Дарья Мороз (она же — шоураннер проекта!), также к касту присоединились Кристина Кучеренко и Павел Попов. В основе сценария — вновь книга Анны Богинской (уже вторая).
С 12 сентября, Start
Сериал «Старик» / The Old Man, 2 сезон (18+)
Экранизация бестселлера Томаса Перри с Джеффом Бриджесом, доказывающим, что старикам тут место. Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз однажды просто дезертировал, устав от службы. Спустя много лет его вдруг находят наемные убийцы. Помимо Бриджеса, в экшене снялись Джон Литгоу, Эми Бреннеман и Алиа Шокат. Во втором сезоне главные герои отправятся на поиски похищенной дочери Чейза (как раз Шокат).
С 12 сентября, FX
Фильм «Братья» / Frères (18+)
Драма с Матье Кассовицем и Иваном Атталем основана на реальных событиях. Это история двух маленьких братьев, которые в конце 1940-х убегают в лес. Пяти- и семилетние дети умудряются выжить в дикой природе и начать рассчитывать только на себя. Когда много лет спустя один из братьев исчезает, только второй знает, где его искать. Режиссером картины стал Оливье Касас («Радионяня»).
С 12 сентября, Okko
Сериал «Барсукот. Очень зверский детектив» / Beastly Crime, премьера (6+)
Анимационный нуар-детектив для всей семьи делает Studio Metrafilms Moldova и канадская Lakeside Animation Studio. Проект основан на серии книг Анны Старобинец (правда, сценарная команда на сайте «Кинопоиска», где шоу и выходит, не указана).
В Дальнем Лесу царит мир и покой, что очень расстраивает юного Барсукота, помогающего приемному отцу Барсуку расследовать местные вегетарианские дела. Но однажды многодетный Заяц исчезает прямо на праздновании своего дня рождения. Режиссером проекта стала Александра Евсеева (ребут «Простоквашина»), а озвучил Барсука и Барсукота Сергей Мардарь (Совунья и Кар-Карыч в «Смешариках»).
С 12 сентября, «Кинопоиск»
Сериал «Три женщины» / Three Women, премьера (18+)
Драма основана на реальной истории и одноименном документальном романе Лизы Таддео. Журналистка Джиа (Шейлин Вудли) пребывает в глубоком экзистенциальном кризисе. Чтобы прийти в себя, она отправляется в путешествие по родной Америке и находит трех героинь, о которых хочет рассказать миру. Это замужняя Лина (Бетти Гилпин), мечтающая завести любовника, чтобы снова почувствовать себя желанной. Слоун (ДеВанда Уайз), которую супруг заставляет спать с другими мужчинами. И Мэгги (Габриэль Криви), пережившая в юности сексуализированное насилие со стороны школьного учителя. Среди постановщиц проекта — Луиза Фридберг («Расскажи мне свои секреты», «Карточный домик») и Ким Со-ен («Хорошая борьба»).
С 13 сентября, Starz
Сериал «Как умереть в одиночестве» / How to Die Alone, премьера (18+)
Комедию о перемене участи придумала Наташа Ротуэлл («Белый лотос»), и она же сыграла в ней главную роль. Мэл настолько погрязла в рутине и одиночестве, что в списке контактов на случай экстренных ситуаций у нее указана она сама. Оказавшись именно в такой (получив травму на работе), женщина решает, что это знак: пора начинать действительно жить, а не просто существовать.
С 13 сентября, Hulu
Сериал «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику» / Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy, премьера (12+)
Анимационный мини-сериал из франшизы «Звездных войн» LEGO. Это история обычного мальчика Сига Гриблинга, который случайно активирует мощнейший артефакт — тот может переписывать реальность. А вот вернуть все обратно не так просто — для этого надо отыскать неуловимого джедая где-то на краю далекой Галактики. Сига озвучивает Гейтен Матараццо из «Очень странных дел».
С 13 сентября, Disney+
Фильм «Дастур» / Дәстүр (18+)
Казахский постхоррор, ставший локальным хитом. Девушку из маленького аула Диану (Нурай Жеткерген) насилует местный мажор Болат (Ермек Шынболатов) — сын высокопоставленного бизнесмена. Чтобы замять дело, ее заставляют выйти замуж за преступника. Когда она оказывается в семье супруга, все причастные к тому случаю начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Режиссером картины стал Куаныш Бейсек, снимавший клипы для «Ирины Кайратовны».
С 13 сентября, «Кинопоиск»
Фильм «Уродина» / Uglies (18+)
Фэнтези о прекрасном далеко, которое не жестоко только к тем, кто красив. Достигая 16 лет, каждый должен пройти специальную операцию по улучшению себя. Ожидающая инициации совершенством Талли (Джои Кинг) узнает, что альтернатива все же есть: место, куда сбегают те, кто хочет остаться собой. Картина режиссера «Ангелов Чарли» МакДжи основана на серии книг Скотта Вестерфельда.
С 13 сентября, Netflix
Сериал «Король Талсы» / Tulsa King, 2 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Напомним, мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал вышел на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть. Во втором сезоне Дуайт продолжит пытаться устанавливать свои порядки и конфликтовать с местными бизнесменами, а еще — с мафией из Канзас-Сити.
С 15 сентября, Paramount+
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