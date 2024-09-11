Никита Селезнев построит урбанистические руины «Нормы» в MYTH Gallery

Это вторая персональная выставка художника и «мультимедианиндзя» (как его однажды окрестила Собака.ru), переводящего зумерскую культуру на художественный язык авангардной скульптуры, арт-объектов, инсталляций и видео-арта.
Никита Селезнев. Кадр из видео «Норма». 2024 год
Как рассказали Собака.ru кураторы галереи совриска MYTH Gallery, «Норма» представляет новые работы Никиты Селезнева, созданные после его переезда в Нью-Йорк. В своем характерном стиле художник создал «тотальную инсталляцию» — микромир, заключенный в пространстве галереи. Ключевым элементом экспозиции стало двухканальное видео, созданное в сотрудничестве с архитектором Григорием Балуевым. Это произведение объединяет цифровую анимацию и документальные кадры из повседневной жизни, символизирующие философский дуализм между жизнью и смертью.
Остальные элементы инсталляции — скульптуры, арт-объекты, керамика и графика на бетоне — формируют индустриальный ландшафт, напоминающий урбанистические руины, символизирующие нормы и границы современного общества. В своем художественном языке Селезнев объединяет брутальную форму и иронию жизни, обращаясь к визуальному шуму бетона, наслоению индустриальных текстур и концептуальному каламбуру, чтобы рассказать эволюцию человека в эпоху диджитализации.
Никита Селезнев. Объект из проекта «Норма». 2024 год
Художник:
Для меня современное искусство — это система мышления. Есть паттерны культуры, которые только-только формируются и еще не вошли в обиход. Задача художника — ухватить этот момент и зафиксировать, не разъяснять, а наметить, что такое дух времени. В визуальной реальности соцсетей нет героев — цельных личностей. Тот же рэпер Tyler, The Creator постоянно вступает в коллаборации с коммерческими брендами. Поэтому в популярных аккаунтах в качестве суперзвезд выкладывают молодых Ди Каприо или Деппа, которые до сих пор привлекают без всяких мемов и коллабов.
Никита Селезнев. Холст из проекта «Норма». 2024 год
Персональная выставка Никиты Селезнева «Норма» открыта с 27 сентября по 17 ноября 2024 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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