Никита Селезнев построит урбанистические руины «Нормы» в MYTH Gallery

Как рассказали Собака.ru кураторы галереи совриска MYTH Gallery, «Норма» представляет новые работы Никиты Селезнева, созданные после его переезда в Нью-Йорк. В своем характерном стиле художник создал «тотальную инсталляцию» — микромир, заключенный в пространстве галереи. Ключевым элементом экспозиции стало двухканальное видео, созданное в сотрудничестве с архитектором Григорием Балуевым. Это произведение объединяет цифровую анимацию и документальные кадры из повседневной жизни, символизирующие философский дуализм между жизнью и смертью.

Остальные элементы инсталляции — скульптуры, арт-объекты, керамика и графика на бетоне — формируют индустриальный ландшафт, напоминающий урбанистические руины, символизирующие нормы и границы современного общества. В своем художественном языке Селезнев объединяет брутальную форму и иронию жизни, обращаясь к визуальному шуму бетона, наслоению индустриальных текстур и концептуальному каламбуру, чтобы рассказать эволюцию человека в эпоху диджитализации.