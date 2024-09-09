Очень странные дела происходят на Урале! Константин Плотников разгадывает тайны народного фольклора в фэнтези-сериале «Красное озеро»

И вслед за проектом Нурбека Эгена «Калимба» снова играет журналиста. Только теперь раскрывающего «Загадки Урала» в компании группы школьников.
Сюжет «Красного озера» разворачивается в небольшом селе Красный Камень вокруг троих семиклассников — Ромы (Алексей Родионов), Аси (Екатерина Темнова) и Гордея (Сергей Чикин), которые беззаботно проводят летние каникулы. Все меняется, когда купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: все, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Черный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую
цену.
По словам режиссера сериала Александра Богуславского, повествование сериала развивается в нескольких временных отрезках, что будет технически и визуально отражаться в выборе формата кадра: «Таким образом настоящее время изображается в формате кадра 2.35:1, что подчеркнет особый поэтический взгляд на реальность происходящего. Сферическое строение изображения в формате 16:9 с широкими углами и ретрооптикой позволит усилить
эффект ухода в воспоминания героев о советской молодости. Наконец, самый древний план будет снят в живописном формате 1.66:1 на ультраретрооптике Petzval, которая погрузит зрителя в сказочный мир далекого прошлого».
Вместе с героем нашей июльской обложки Константином Плотниковым в съемках фэнтези режиссера Александра Богуславского по сценарию Максима Вахитова и Юлии Галиченко участвовали Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Даниил Киселев, Варвара Володина, Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин. Оператором-постановщиком выступил Андрей Лунинский.
Актер, исполнитель роли Славы:
Сценарий при первом прочтении по настроению напомнил мне один из моих любимых сериалов (не буду называть: кто хочет, пусть попробует угадать). Здесь есть подростковое фэнтези, элементы детектива, очень динамичный сюжет, а также странные взрослые и дети, которым приходится решать все их проблемы. Мой герой — журналист издания «Загадки Урала». Да он и сам герой-загадка, которого мне было интересно разгадывать уже на уровне прочтения сценария. Что ждать зрителям от нового сериала? Предлагаю пока ничего не ждать, смотреть другие сериалы в Okko и приятно удивляться».
Сериал «Красное озеро» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
12+
Комментарии (0)