Очень странные дела происходят на Урале! Константин Плотников разгадывает тайны народного фольклора в фэнтези-сериале «Красное озеро»

Сюжет «Красного озера» разворачивается в небольшом селе Красный Камень вокруг троих семиклассников — Ромы (Алексей Родионов), Аси (Екатерина Темнова) и Гордея (Сергей Чикин), которые беззаботно проводят летние каникулы. Все меняется, когда купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: все, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Черный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую

цену.

По словам режиссера сериала Александра Богуславского, повествование сериала развивается в нескольких временных отрезках, что будет технически и визуально отражаться в выборе формата кадра: «Таким образом настоящее время изображается в формате кадра 2.35:1, что подчеркнет особый поэтический взгляд на реальность происходящего. Сферическое строение изображения в формате 16:9 с широкими углами и ретрооптикой позволит усилить

эффект ухода в воспоминания героев о советской молодости. Наконец, самый древний план будет снят в живописном формате 1.66:1 на ультраретрооптике Petzval, которая погрузит зрителя в сказочный мир далекого прошлого».