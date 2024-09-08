«Комната по соседству» Педро Альмодовара выиграла главный приз Венецианского кинофестиваля

Картина по сюжету, которой писательница бестселлеров Ингрид вновь встречается со своей старой подругой военной репортершей Мартой. Женщины не виделись на протяжении долгих лет, но однажды обстоятельства вновь сводят их жизни.

Вот полный список обладателей наград Венецианского кинофестиваля-2024:

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Брейди Корбет («Бруталист»)

Лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»)

Специальный приз жюри — «Апрель», Дея Кулумбегашвили

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Венсан Линдон («Тихий сын»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Николь Кидман («Плохая девочка»)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе — Поль Киршер («И дети после них»)

Ну, а пока эти фильмы еще не вышли в широкий прокат, предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Там вы найдете Мрачный триллер «Трасса», курортный детектив с Николь Кидман и «два кусочека колбаски» с Никитой Кологривым.