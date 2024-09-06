Мрачный триллер «Трасса», курортный детектив с Николь Кидман и «два кусочека колбаски» с Никитой Кологривым: Что смотреть дома на этой неделе

Новые приключения мстителя с рапирой «Зорро», детектив в духе «Большой маленькой лжи» «Идеальная пара» (с Николь Кидман в касте!), байопик с Елизаветой Базыкиной и Никитой Кологривым «Комбинация», новый сезон «Медленных лошадей», а также лихо закрученный триллер «Трасса» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой и экспериментальный хоррор «Кукушка» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Третье сентября», премьера (18+)
Комедия с вайбами «Дня сурка» и «Горько!» вдохновлена мемами про песню Михаила Шуфутинского. На мальчишнике накануне назначенной на 3 сентября свадьбы Витя (Павел Рассомахин) напивается с друзьями Вовой (Александр Колесников) и Валерой (Максим Белбородов) так, что не помнит происходившее с ними. На следующий день на регистрации кто-то присылает его невесте Маше (Арина Постникова) какое-то сообщение, после чего она спешно убегает и уезжает из города. А Витя с друзьями застревает в 3 сентября, пытаясь спасти свой будущий брак и понять, что же случилось. В касте также Максим Лагашкин, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Павел Деревянко, Ольга Дибцева. Режиссером проекта стал Феликс Герчиков («Трейдер»).
Со 2 сентября, ТНТ, «Кинопоиск»
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 4 сезон (18+)
Продолжение шпионского триллера о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Четвертый сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это рассказывающая о расследовании терактов в Лондоне «Spook Street» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но проект пока продлен лишь до пятого сезона).
С 4 сентября, Apple TV+
Фильм «Кукушка» / Cuckoo (18+)
Хоррор с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом из программы Берлинале этого года. 17-летняя Гретхен едет с папой и его новой семьей — женой и маленькой дочерью — на горнолыжный курорт в Альпы. Тихий отдых превращается в кошмар. Режиссером фильма выступил Тильман Сингер («Медиум»).
Уже вышел, «Иви», Okko
Сериал «Соври мне» / Tell Me Lies, 2 сезон (18+)
Продолжение молодежной мелодрамы про созависимость. Напомним, по сюжету красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) завела роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Но выйти из этих токсичных отношений оказалось не так просто. Во втором сезоне Стивен вернется в жизнь Люси. Сериал основан на одноименном бестселлере Каролы Лаверинг, а спродюсировала его среди прочих Эмма Робертс («Американская история ужасов»).
С 4 сентября, Hulu
Фильм «Красные команты» / Les chambres rouges (18+)
Криминальный триллер об одержимости маньяками. В суде слушается громкое дело серийного убийцы. Молодая женщина Келли-Анн (Жюльетт Гарьепи) не пропускает ни одного заседания и все глубже погружается в шокирующее дело. Режиссером проекта выступил Паскаль Планте («Надя, Баттерфляй»).
С 4 сентября, Okko
Сериал «Идеальная пара» / The Perfect Couple, премьера (18+)
Детективный мини-сериал с Николь Кидман в главной роли — экранизация популярного романа Элин Хильдебранд. Действие происходит на курортном острове Нантакет в разгар свадебного сезона (кстати, туда после одного из отпусков переехала сама Хильдебранд). К матримониальному торжеству готовится одна из самых богатых местных семей, но за несколько часов до церемонии на берегу океана находят труп, и ее гости и участники автоматически становятся подозреваемыми. Среди них — автор детективов Грир, ее муж Тэг (Лив Шрайбер), сын Бенджи (Билли Хоул), невестки Амелия (Ив Хьюсон) и Эбби (Дакота Фаннинг) и другие. Поставила проект Сюзанна Бир, уже работавшая с Кидман в сериале «Отыграть назад».
С 5 сентября, Netflix
Сериал «Трасса», премьера (18+)
Мрачный триллер Душана Глигорова в видении оператора Батыра Моргачева и по сценарию Олега Маловичко — все вместе они уже работали над детективом «Хрустальный». У судьи Светланы (Карина Разумовская) пропадает приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко), следы ведут в тихий курортный город, где и она сама когда-то жила. Прибыв туда, она узнает, что здесь уже исчезали девушки типажа Киры, а еще — маленькая девочка расстреляла свою семью. Разбираться в случившемся и тайнах прошлого ей помогает местная следовательница Эльвира (Анна Михалков). В касте сериала также Александр Ильин, Семен Серзин, Геннадий Смирнов, Сергей Уманов и многие другие.
С 5 сентября, Okko
Фильм «Рецепт любви» / La passion de Dodin Bouffant (18+)
Один из лучших фильмов 2023-го, попавший в must see списки чуть ли не всех критиков мира, вышел и в онлайне. Это разговорная мелодрама о Додене (Бенуа Мажимель) и Эжени (Жюльет Бинош), двух талантливых поварах, которые мечтают изменить кулинарию. Французский постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг получил за эту картину приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Уже вышел, Okko, Kion, Wink
Сериал «Бойцовская ночь: Афера на миллион» / Fight Night: The Million Dollar Heist, премьера (18+)
Шоу с Кевином Хартом и Сэмюэлом Л. Джексоном в касте основано на одноименном подкасте 2020 года, а еще — реальных событиях. В Атланте 1970-х Мухаммед Али возвращается в спорт после отзыва лицензии. В день его первого боя происходит дерзкое вооруженное ограбление на вечеринке местного хастлера по прозвищу Чикен Мэн (в переводе — Человек-цыпленок). Полицейский-афроамериканец Хадсон подозревает, что хозяин дома на самом деле сам организовал преступление.
С 5 сентября, Peacock
Сериал «Комбинация», премьера (16+)
Байопик- оммаж первого российского герлз-бэнда, в своих поп-частушках иронично осмыслившего коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах. Продюсера-мечтателя Александра Шишинина, создавшего «Комбинацию», играет Никита Кологривый, солистку Татьяну Иванову — наша кавер-герл Елизавета Базыкина, вторую вокалистку Алену Апину — Анастасия Уколова. Режиссером ностальгического проекта о времени больших ожиданий стал Никита Власов («Лада Голд»), написавший сценарий вместе с Егором Чичкановым (тоже «Лада Голд» и «И снова здравствуйте!»). В касте также Полина Гухман, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Аскар Ильясов (в роли Бари Алибасова!).
С 6 сентября, Wink
Сериал «Зорро» / Zorro, премьера (18+)
В приключенческом сериале маску мстителя Зорро примерил Жан Дюжарден, звезда «Артиста». По сюжету Диего де ла Вега остепенился, женился на Габриэле (Одри Дана), стал мэром Лос-Анджелеса и забыл о своем героическом альтер эго. Все меняется, когда беспринципный бизнесмен (Эрик Эльмоснино) начинает устанавливать в городе свои порядки. Диего вновь берет в руки рапиру. Авторами сценария выступили Ноэ Дебре («Дипан») и Бенжамин Шарби («Предчувствие»).
С 6 сентября, Paramount +, «Амедиатека»
Фильм «Ребел-Ридж» / Rebel Ridge (18+)
Криминальный боевик автора мрачнейшей «Зеленой комнаты» и третьего сезона «Настоящего детектива» Джереми Солнье. Это история бывшего морпеха Терри (Аарон Пьер). Он приезжает в провинциальный Шелби-Спрингс, чтобы внести залог за попавшего за решетку брата. Но средства незаконно конфискуют, и ему приходится сразиться с бюрократической машиной. В касте проекта также Дон Джонсон, Джеймс Кромуэлл, Аннасофия Робб и другие.
С 6 сентября, Netflix
Фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» / Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (18+)
Комедийный хоррор получил призы в Венеции и участвовал в жанровой секции Midnight Madness кинофестиваля в Торонто. В обертке кино про вампиров рассказывается история о взрослении и принятии себя. Тинейджер Саша (Сара Монтпети) родилась в семье пьющих кровь, но не хочет смиряться со своей идентичностью. Она встречает депрессивного Пола (Феликс-Антуан Бенар), который готов добровольно стать ее жертвой. Правда, до этого Саша должна исполнить его последнее желание. Для постановщицы Ариан Луи-Сейз — это дебют в полнометражном кино.
Уже вышел, Okko
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