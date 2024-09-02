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В сети появился трейлер драмы «110» — дебюта выпускника Института кино и телевидения Ильи Михеева с Елизаветой Боярской в главной роли

Проект продюсерской студии на базе петербургской alma mater «КиТ дебют» уже зарекомендовал себя на фестивалях «Одна шестая» и «Зимний», а теперь выходит в широкий прокат.

Сюжет драмы «110» разворачивается вокруг школы искусств, в которой накануне происходит трагический инцидент — школьница совершает самоубийство, причина которого известна всем в классе, однако остается нераскрытой по неизвестным причинам. Лишь единственная Алиса (Полина Цыганова) чувствует свою вину и теряет голос. В ходе расследования подозрение падает на одного из парней, интересы которого берется защищать мать девочки (Елизавета Боярская) — лучший адвокат города. 

СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга
СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга
СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга

«110» — это игровой дебют выпускника петербургского Института кино и телевидения (режиссерской мастерской Константина Лопушанского) Ильи Михеева, он же написал сценарий для работы. К Елизавете Боярской в каст картины присоединились Полина Цыганова (которая по мнению критиков яблочко от яблони в актерском таланте отца), Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Даниил Колотов, Марианна Коробейникова, Хельга Филиппова, Михаил Хуранов, Егор Соколов и Мария Лазюк. 

СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга
СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга
СПбГИКиТ-Дебют, Твин Студия, Вольга

Премьера в кино с 12 сентября.

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Елизавета Боярская

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