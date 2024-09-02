В сети появился трейлер драмы «110» — дебюта выпускника Института кино и телевидения Ильи Михеева с Елизаветой Боярской в главной роли

Сюжет драмы «110» разворачивается вокруг школы искусств, в которой накануне происходит трагический инцидент — школьница совершает самоубийство, причина которого известна всем в классе, однако остается нераскрытой по неизвестным причинам. Лишь единственная Алиса (Полина Цыганова) чувствует свою вину и теряет голос. В ходе расследования подозрение падает на одного из парней, интересы которого берется защищать мать девочки (Елизавета Боярская) — лучший адвокат города.